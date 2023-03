"La testa per intrigo" diventa un libro dedicato a Corrado Premuda

“Avere la testa per intrigo è un’espressione del dialetto triestino che amo molto: significa essere così poco attenti al punto che la testa è un impiccio, serve soltanto da intralcio.” Così scriveva Corrado Premuda sul suo blog. “La testa per intrigo” era anche un appuntamento periodico, la cui formula era molto semplice: un locale, un microfono, un libro da leggere e un pubblico di ascoltatori all’ora dell’aperitivo. “La testa per intrigo” ha ospitato nelle sue numerose serate scrittori, giornalisti, attori, amanti dei libri, tutti accomunati dal piacere di condividere quello che amano: un romanzo o un testo. Ora, “La testa per intrigo” diventa anche un libro, una raccolta di sei racconti, scritti dallo stesso Corrado, rigorosamente in dialetto triestino, che ci regalano uno spaccato della Trieste più spontanea e verace, attraverso le storie di personaggi a tratti estremi, a tratti comunissimi, ma non per questo meno interessanti, meravigliosamente riassunti nella frase: “Scuseme tanto, no rivo a tignirme. Cossa volè far? A una certa età se diventa triestini.”

Il libro mostra dunque la grande attenzione e curiosità di Corrado per il mondo che lo circondava. Ben lungi dall’avere “la testa per intrigo”, l’autore riesce a dare una notevole profondità a situazioni nelle quali non manca quasi mai una sponda comica, sottolineata da un preciso utilizzo del dialetto triestino, lingua non sempre agevole da gestire nella prosa. Corrado lo utilizza con fluidità, non rinunciando a termini ricercati e ad altri dal sicuro effetto, come ad esempio la scelta del nome del protagonista di una delle storie più struggenti, Fiepa. Corrado aveva mandato in visione gli scritti all’editore Diego Manna di White Cocal Press, che, in accordo con il fratello Massimo, ha deciso di pubblicare la raccolta, destinando gli utili in beneficenza. Il libro esce postumo a pochi mesi dalla scomparsa con anche la complicità di Ugo Pierri e Mary Barbara Tolusso, che ne firmano rispettivamente la copertina e la prefazione. “La testa per intrigo” si trova in libreria al prezzo di 14 euro, nonché online su www.bora.la e sui principali store, o su amazon, anche in formato ebook.