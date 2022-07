Charlize Theron a Trieste, al via le riprese di The Old Guard 2

TRIESTE - Il set è blindatissimo e le informazioni fuoriescono col contagocce ma la notizia della presenza di Charlize Theron a Trieste circola da giorni ed è diventato il segreto di Pulcinella. La superstar di Hollywood alloggia all'hotel Duchi, in piazza Unità. La Theron si trova nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia per continuare le riprese di The Old Guard 2, sequel dell'apprezzata pellicola targata Netflix la cui uscita è prevista nel 2023. A Trieste le bocche sono cucite per questioni di riservatezza e ogni indiscrezione va pesata, anche se in alcuni casi si è preferito intraprendere la strada del no comment, piuttosto che quela di una smentita. Nel cast anche Uma Thruman, ma al momento non si conosce la location dove è alloggiata. La Theron e la Thurman fanno parte di un cast stellare, dove c'è anche l'italiano Luca Marinelli. Alcune riprese partono già nel pomeriggio di oggi, verso le 16. Nei prossimi giorni verranno effettuatte delle riprese anche in via Foschiatti.