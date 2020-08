L'omaggio di Trastevere a Tiberio Mitri, nasce il cocktail intitolato al pugile triestino

A Trastevere è nato un cocktail intitolato al grande pugile triestino Tiberio Mitri. Realizzato da Franco Di Pietro, bar manager del locale Eggs a Roma, "Tiberio il Formidabile" viene preparato grazie ad un amaro romano di produzione artigianale (chiamato il Formidabile' e prdootto a Roma da Armando Bomba), e l'aggiunta di vodka, lime, succo di pesca, chiara d'uovo e zucchero liquido.

Il bar manager trasteverino ha realizzato un'idea ispirata proprio dalla figura di Mitri che nello storico rione della Capitale visse per molto tempo. L'utilizzo dell'amaro, afferma Di Pietro, "deriva dall'asprezza che contraddistinse una parte della vita del pugile triestino". I numerosi lutti famigliari e un'adolescenza travagliata vengono però superati grazie allo sport in grado di fornire "un'occasione di riscatto personale e sociale". Un modo decisamente originale per omaggiare la memoria di un campione del passato che oggi, grazie a Di Pietro, rivive nel presente.