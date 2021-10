Tony Hadley in concerto al Politeama Rossetti di Trieste il 15 dicembre 2021

In occasione del tanto atteso ritorno alla capienza piena nei teatri tornano nuovi e imperdibili appuntamenti in città: l'icona della musica pop mondiale degli anni '80, premiato con una medaglia d’oro dalla British Academy of Composers and Songwriters, Tony Hadley annuncia un nuovo concerto in programma il prossimo 15 dicembre alle ore 21.00 al Politeama Rossetti, per la prima volta a Trieste con “Performing songs from his albums and the greatest hits of Spandau Ballet”.

Tony Hadley condurrà il proprio pubblico in un meraviglioso viaggio nel tempo, interpretando tutti i grandi successi degli Spandau Ballet che lo hanno reso un’autentica icona della musica, fino ad arrivare alle canzoni dei suoi album solisti, passando per uniche re-interpretazioni di canzoni dei suoi artisti preferiti come i Queen, The Killers e tanti altri.

Come partecipare al concerto

I biglietti per l’atteso ed esclusivo appuntamento sono in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Rossetti. Il concerto è organizzato da VignaPR e il Politeama Rossetti, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Imarts. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.vignapr.it (e-mail info@vignapr.it; VignaPR - Luigi Vignando - tel. 340 3731626 - luigi.vignando@gmail.com) e www.ilrossetti.it (tel. 040 3593511 - e-mail info@ilrossetti.it).

Prezzi dei biglietti:

Platea A 42,00 euro + dp;

Platea B 38,00 euro + dp;

Platea C 33,00 euro + dp;

Prima galleria 28,00 euro + dp;

Seconda galleria 25,00 euro + dp;

Loggione 22,00 euro + dp.

I successi di Tony Hadley

Nato e cresciuto a Londra, Tony Hadley pensava che il suo futuro fosse in medicina fino a quando, da ragazzo, vinse una gara di canto e decise che la sua vocazione era cantare, il resto è storia. Tony ha guidato la mitica band degli Spandau Ballet che ha avuto numerosi singoli e album di successo planetari, tra i quali, l’epico Through the Barricades, il numero uno internazionale True, e il tema non ufficiale delle Olimpiadi di Londra Gold, canzoni amate da intere generazioni in tutto il mondo.

Dopo due reunion ben documentate, che hanno generato il film rockumentary acclamato dalla critica "Soulboys of the Western World", Tony ha lasciato definitivamente gli Spandau Ballet, per tornare alla sua carriera solista di successo, scrivendo, registrando ed esibendosi.

Come artista solista, Tony ha suonato in tutto il mondo sia con la sua band, sia con le sue swing bands e orchestre. Nel 2005 è stato premiato con una medaglia d'oro dalla British Academy of Composers and Songwriters. Il 2007 lo ha visto conquistare una nuova legione di fan quando è apparso come Billy Flynn a Chicago sul palco del West End. Oltre alla sua musica, Tony presenta anche il suo programma radiofonico ogni sabato sera su Absolute Radio.

Tony si occupa inoltre regolarmente di beneficenza, esibendosi e raccogliendo fondi per campagne per finanziare la ricerca medica per bambini malati e condizioni degenerative, e piccoli enti di beneficenza personali dove il suo nome può aiutare a fare la vera differenza. Nel 2015 Tony ha avuto il grande privilegio di essere invitato a Buckingham Palace per incontrare la regina.

Nel 2016 ha contribuito alla colonna sonora del film britannico “Eddie The Eagle” con Hugh Jackman. Il 2017 ha visto Tony invitato dall'attore Gary Oldman per esibirsi ai concerti tributi "Celebrating David Bowie" a Londra e Los Angeles, salendo sul palco insieme a Sting e Simon Le Bon. Tony è molto affezionato all’Italia e ha un rapporto davvero speciale con il nostro paese: ha duettato con Caparezza in uno dei brani di maggior successo del cantante pugliese, nel 2019 è stato uno degli ospiti del Festival di Sanremo nella serata dei duetti, affiancando Arisa, ed è spesso ospite delle principali trasmissioni televisive italiane, anche poche settimane fa sul palco dell’Arena di Verona.