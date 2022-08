Trieste è tra le dieci città italiane in cui si legge di più

Trieste si piazza tra le dieci città italiane che leggono di più, anche se in coda alla classifica. Un comunque soddisfacente decimo posto tra tutti i capoluoghi di provincia italiani nella “top ten” stilata da Amazon.it. Al primo posto in classifica c’è Milano per il decimo anno consecutivo, mentre i romani si piazzano nuovamente al secondo posto. Seguono le città di Torino e Bologna, che dimostrano a loro volta l’importanza che ancora riveste per tutti la lettura. Genova, che ispira i suoi abitanti con la luce dell’iconico faro, Firenze, patria di grandi poeti, Napoli, città dalle infinite arti e suggestioni, le venete Padova e Verona e, infine, il capoluogo giuliano e culla di Umberto Saba, Trieste, chiudono la classifica. In particolare, a Trieste si leggono soprattutto saggi di arte, cinema e musica.

I libri più letti

Il libro più letto dai triestini è “Tre” di Valérie Perrin, dove la musica non è un semplice elemento accessorio, ma importante filo conduttore del romanzo. Il libro più letto dagli italiani è invece “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom, una storia dove le leggende raccontate a lume di candela diventano realtà trasformando la vita dei protagonisti in un romanzo travolgente. Al secondo posto tra i libri più amati “La canzone di Achille” dell’autrice Madeline Miller, dove gli scenari di guerra, duelli e morte lasciano spazio all’amore.