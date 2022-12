Giocattoli e dolci per i bambini dell'Ucraina: torna la raccolta "Trieste abbraccia Mykolaiv"

Una raccolta di giocattoli e dolci per i bambini della città ucraina di Mykolaiv: è la nuova iniziativa “Trieste abbraccia Mykolaiv - Operazione ToM” organizzata dal Comune di Trieste per il periodo natalizio. La città è gemellata con Trieste dal 1997 e questa è la terza raccolta dallo scoppio della guerra. In una lettera inviata al sindaco Dipiazza, il sindaco di Mykolaiv ha lanciato un appello in sostegno dei piccoli della città sotto le festività, appello che è stato accolto dal Comune. Sono stati quindi attivati punti di raccolta in luoghi significativi della città (Largo Don Bonifacio e in piazza Unità d'Italia) e nelle strutture educative comunali. Gli scatoloni che contengono i doni sono già presenti nelle strutture educative e vi rimarranno fino a venerdì 16 dicembre.

Verranno poi raccolti dalla sezione ANA di Trieste e saranno spediti subito in Ucraina direttamente dall’amministrazione comunale, grazie all'organizzazione logistica e per la spedizione dei materiali della società Alfa Spedizioni Srl con sede a Fernetti. L'iniziativa è stata presentata stamattina alla presenza dell'assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia Nicole Matteoni, dell'assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi e del vicepresidente vicario del gruppo ANA Trieste Giorgio Bailo.

I banchetti con i volontari per le donazioni saranno presenti il 6 dicembre, giorno di San Nicolò, in via Muratti, alla base del viale XX Settembre, con il seguente orario dalle ore 15 alle ore 19. Con gli stessi orari durante i seguenti weekend successivi del 9 e 10 dicembre e del 16 e 17 dicembre, vicino al presepe di piazza Unità d'Italia. Il Comune di Trieste ha già provveduto a raccogliere e consegnare due carichi di aiuti umanitari al Comune di Mykolaiv, uno ad aprile e il secondo a luglio, consistenti in oltre 55 tonnellate di merci di generi alimentari, vestiti, medicinali e cibo per animali. Si ricorda a tutti i cittadini che è sempre attivo il conto corrente per raccogliere le donazioni con la specifica causale di versamento “Trieste abbraccia Mykolaiv”: COMUNE DI TRIESTE IBAN: IT 44 S 02008 02230 000001170836 BIC/SWIFT: UNCRITM10P