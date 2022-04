Trieste è la città in cui si vive meglio e dove trasferirsi subito: la classifica

Che sia per studio, per lavoro o per amore: cambiare città, e dunque cambiare vita, è un passo importante e potrebbe rivelarsi una delle cose più emozionanti da fare per accrescere le proprie esperienze personali, ma anche un trauma se ci si ritrova a vivere in un posto che non amiamo. Moltissime persone decidono oggi per svariati motivi di trasferirsi altrove, magari restando in Italia, riuscendo se possibile a migliorare la qualità della propria vita. Ma dove andare? Quale città scegliere? Ovvio: Trieste, città a confine che offre mille possibilità e in perfetto connubio tra mare e montagna.

Secondo una recente classifica stilata da esquire.com, infatti, è proprio la nostra città quella che merita più di tutte di essere vissuta: "Trieste, la città in cui si vive meglio, dove trasferirsi subito", leggiamo nell'articolo dedicato.

La classifica

La classifica è basata su diversi criteri presi dalle altre classifiche sulla qualità della vita nelle varie città italiane: i parametri presi in considerazione sono quindi la qualità di vita, i servizi offerti, gli stipendi medi, ma anche il costo della vita: tra le cinque città favorite il primo posto va proprio a Trieste, "una delle più periferiche e benestanti città italiane" si legge, seguita da Milano, Trento, Aosta, Bolzano e Bologna.