Campi da golf nelle strade di Trieste: annunciata la manifestazione internazionale

Diciotto piccoli campi da golf nelle strade di Trieste, dove si sfideranno golfisti di fama internazionale: succederà il 19 e 20 maggio per la manifestazione sportiva “In City Golf”. 72 giocatori si cimenteranno in 18 location cittadine, dove saranno allestite altrettante buche, che porranno loro davanti nuove sfide tecniche. Tra i siti in cui saranno allestiti i green ci sono il Teatro Romano, il Ponte Curto, il molo Audace, l’Arco di Riccardo, piazza della Borsa, piazza Verdi, piazza Sant’Antonio, via San Nicolò. Saranno utilizzati i collaudati softball per garantire la sicurezza dei presenti, con un raggio d'azione di 10-100 metri. Un'iniziativa che dal 2010 porta il golf nel cuore delle città, insieme a volti noti dello sport e dello spettacolo, e si è già svolto a Trento, Cortina, Milano, Verona, Firenze, Innsbruck, Vienna Merano, Livigno e Berlino. Il primo evento è stato a Cortina con Carolina ostner e il lancio dalle Tofane.

Intervenuti all’incontro con la stampa l’assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi, Kurt Anrather, Ceo dell’evento, e la campionessa di golf triestina Giulia Sergas, che ha effettuato il lancio promozionale dal balcone del Municipio. Allestito per l'occasione uno spettacolare tee-off dal terrazzino della sala del Consiglio Comunale verso una buca simbolica allestita in piazza dell’Unità d’Italia nei pressi della fontana dei Quattro Continenti.

“E' una manifestazione molto particolare, originale e tutti i cittadini saranno contenti di parteciparvi - ha detto l'assessore Rossi -. Si tratta di trasformare per due giorni questa città in un green grazie alla realizzazione di 18 buche, sparse in tutta la città".

“Ci fa molto piacere ed onore - ha spiegato Kurt Anrather - che sia Trieste la prossima città del progetto 'In City Golf' nel 2023, una bellissima città con un centro storico magnifico e curato, che si presta alla grande per far parte dell'evento e sicuramente sarà un successo”.

Ulteriori info su https://www.incitygolf.com