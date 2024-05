Trieste terza in Italia per qualità della vita dei bimbi

Trieste sul gradino più basso del podio per la qualità della vita dei bambini. La rilevazione sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani, giunta alla quarta edizione, è stata presentata ieri in anteprima al Festival dell'Economia di Trento, come riportato da Ansa. Risultati che si ritroveranno nell'edizione 2024 degli indici generazionali de Il Sole 24 Ore. Le classifiche misurano le risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. E' Sondrio a garantire le performance migliori per i bambini, seguita da Ravenna e, appunto, Trieste, quest'ultima tallonata da Gorizia. Quinta Udine. Il capoluogo isontino primeggia, invece, per la qualità della vita dei giovani, seguita sempre da Ravenna, prima nel 2023, e Forlì Cesena. Trento è prima per la qualità della vita degli anziani. Male il sud e le grandi città.