TRIESTE - Da domani 12 settembre scatta l'orario invernale degli autobus. Come annunciato dalla Trieste Trasporti, tornano le linee 55, 56 e 57 mentre rimangono modificati i percorsi delle linee 20, 21, 23, 34, 40 e 41 e gli orari della linea 18 e della linea 34. Tutti gli orari in versione pdf sono disponibili e scaricabili dal sito di Tpl Fvg alla sezione "servizi e orari".

Vengono ripristinate, come lo scorso anno, le linee 55, 56 e 57, che collegano rispettivamente Barcola con via Cantù, Muggia con via Cantù e piazzale Gioberti con Aurisina. Ritorna inoltre la linea 17/ nei giorni festivi fra piazza della Libertà e via Valerio (San Cilino). Con il nuovo orario invernale, alcune corse della linea 6 transiteranno in Porto Vecchio, sostituendo così la linea 81. Nei soli fine settimana, fino al 25 settembre, continuerà a funzionare la linea 36 fra il bivio di Miramare e largo Tomizza, con il consueto orario estivo.

Infine, due nuove coppie di corse sono state aggiunte alle linee 44 e 51 (linea 44 in partenza da San Giovanni del Timavo alle 6:30 con arrivo in piazza Oberdan alle 7:30, e ritorno alle 8:00 da piazza Oberdan con destinazione San Giovanni del Timavo; linea 51 in partenza da Villa Carsia alle 14:20 diretta in piazza della Libertà, e ritorno alle 15:10 da piazza della Libertà con destinazione Opicina). Alla luce della chiusura della galleria di piazza Foraggi, si ricorda che rimangono modificati i percorsi delle linee 20, 21, 23, 34, 40 e 41 e gli orari della linea 18 e della linea 34. Ancora sospesa la linea 19 (sostituita dalla linea 34).