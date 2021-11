Triestebookfest: al via la rassegna "In viaggio con Dante" con un programma ricco di eventi

L’associazione culturale Triestebookfest dal 2015 mette a disposizione le proprie competenze in campo culturale con lo scopo di promuovere la cultura del libro e della lettura in una città da sempre legata fortemente al mondo letterario. Dal 2016 organizza ogni anno l’omonimo festival dedicato sempre ad un tema diverso, passando dalla letteratura per l’infanzia e il graphic novel alle contaminazioni tra la letteratura e le altre arti, al mondo della traduzione o concentrando la propria attenzione su temi di interesse generale come la Libertà e il Viaggio (2022).

Nel corso delle varie giornate si alternano incontri con autori, illustratori, giornalisti, librai, attori, musicisti nazionali e internazionali; vengono realizzati laboratori per bambini e ragazzi, proposti spettacoli. Un’attenzione particolare è sempre riservata ai giovani.

Ed ecco che nell’ambito delle iniziative per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, l’associazione culturale Triestebookfest propone - come anticipazione della sesta edizione del festival letterario dedicato alle “Parole in viaggio” (marzo 2022) - la rassegna “In viaggio con Dante”, che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 novembre all’Auditorium del Museo Revoltella di Trieste in via Armando Diaz 22.

In viaggio con Dante: gli obiettivi

Dal sottotitolo “Un altro Dante: incontri con gli autori”, l’evento è co-organizzato dal Comune di Trieste, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e annovera la collaborazione della Società Dante Alighieri di Trieste, del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico e della Cappella Underground.

"Proprio il tema di Triestebookfest relativo al viaggio declinato in tutte le possibili interpretazioni” - anticipa Loriana Ursich, presidente dell’associazione - “offre molteplici opportunità di connessione con la tematica dantesca, basti pensare all’itinerario interiore che l’uomo deve percorrere nella propria vita per raggiungere libertà, saggezza e conoscenza. Il programma, come sempre curato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e di diversa età” - afferma la presidente - “è in linea con l’obiettivo di Triestebookfest, ossia promuovere la cultura del libro in una città legata al mondo letterario e dall’ambizione di esser riconosciuta come ‘Città della letteratura’ Unesco: la rassegna è articolata in presentazioni librarie alla presenza degli autori, reading con attori, momenti musicali, testimonianze di studenti e proiezione cinematografica”.

Il programma

“In viaggio con Dante” si apre sabato 20 novembre, alle 16.30, con "Dante libera tutti", un libro edito da UPAG - unaparolaalgiorno.it (2020) che, in sostanza, è un invito a scoprire le libertà intellettuali che animarono la penna di Dante. Presenti a Trieste i tre autori: Giorgio Moretti, giurista, scrittore e cofondatore con Massimo Frascati di UPAG (un sito fondato nel 2010 che, ogni giorno, gratuitamente, pubblica e invia agli utenti una parola, di cui presenta significati ed etimologia, corredandola di un commento sulla sua storia, i suoi usi, i suoi caratteri, coniugando rigore scientifico ed esplorazione artistica, diventato un punto di riferimento per la divulgazione online della lingua italiana in tutto il mondo); Salvatore Congiu, docente di lettere e poliglotta, curatore sul sito del ciclo “La strana coppia”, in cui confronta esiti etimologici su cinque diverse lingue; Lucia Masetti, dottore in studi umanistici, curatrice sul sito del ciclo “Scorci letterari” e “Parole bestiali”, coautrice del libro “Il giro della letteratura in 80 parole”.

Previsti, inoltre, brani musicali del Trecento con il musicista Fabio Accurso e letture delle opere di Dante con l’attore Lorenzo Zuffi, membro della Società Dante Alighieri di Trieste, partner dell’evento.

Segue, alle 18.00, la presentazione del libro "A proposito di Dante" (Keller Edizioni, 2021), un viaggio per immagini e parole che non ha precedenti, un modo nuovo per gettarsi nel capolavoro di Dante, nel sapere di un’epoca e nella sua eredità, e coglierne gli innumerevoli rimandi al nostro tempo e al nostro sentire. Il giornalista Alessandro Mezzena Lona dialoga con gli autori, il dantista Simone Marchesi (in collegamento online dagli Stati Uniti) e il disegnatore (e attore) Roberto Abbiati.

Domenica 21 novembre, la rassegna prosegue con un evento organizzato in collaborazione con il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico. Alle 16.00 alcuni studenti provenienti da varie nazioni raccontano i rapporti tra Dante e la loro cultura di origine, leggendo anche alcuni brani della Divina Commedia nella loro lingua. L’evento è coordinato dal prof. Pablo Martinez Rosado.

Segue, alle 17.30, la presentazione de "La Divina Commedia in dialetto triestino" (MGSPress), alla presenza dell’autore Nereo Zeper che, dialogando con la professoressa Valentina Petaros Jeromela, illustra il cofanetto che racchiude le tre cantiche, un’opera di 642 pagine che ha richiesto venticinque anni di lavoro, tradotte in dialetto triestino, con innesti di venetismi, italianismi, friulanismi. All’attore Maurizio Zacchigna il compito di interpretare alcuni passi dell’opera.

Per concludere, alle 18.30, in collaborazione con la Cappella Underground, la proiezione del film muto L’inferno (1911), uno dei capolavori del genere in costume per il quale si distinsero i produttori italiani e il primo film europeo di grande impegno letterario e artistico. Grazie agli effetti speciali cinematografici (soprattutto la sovrimpressione) e teatrali (come i voli grazie a corde e macchinari) venne allestita un’opera visionaria, dove per la prima volta si usarono in maniera coerente le didascalie scritte, che introducevano ogni scena con i versi più famosi o con una frase esplicativa in prosa. Introduce il film Daniele Terzoli, presidente e direttore artistico de la Cappella Underground.

Come partecipare

Tutti gli eventi sono gratuiti (obbligo di Green pass). Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 3314373087 o una mail all'indirizzo triestebookfest@gmail.com.