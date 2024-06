Triestina, al via l'iter per il nuovo centro sportivo a Muggia

MUGGIA - Si materializza il nuovo centro sportivo della Triestina in quel di Muggia. Stamattina la presentazione ufficiale a Muggia del nuovo training center che troverà spazio nel territorio della cittadina istroveneta, con il Comune di Muggia che si impegna a dare il via al percorso amministrativo. Parliamo di nuovo centro sportivo che, come confermato dalle parti, sarà a beneficio anche della collettività, con la valorizzazione degli spazi pubblici e con la creazione di nuove zone di aggregazione: si parla di un vero e proprio “urban sport district” per diverse iniziative sportive e sociali.

Il sindaco di Muggia

Il sindaco Paolo Polidori ha parlato di “un centro sportivo di riferimento regionale, con ricadute potenzialmente enormi per il territorio, non solo muggesano, e per la prima volta nella sua storia una casa per l’Unione, che così avrà la possibilità di gestire finalmente campi propri e di potenziare sensibilmente il settore giovanile. Ora prende avvio l’iter amministrativo che vedrà la presentazione della formale proposta di partenariato pubblico e privato da parte dell’US Triestina ed il conseguente avvio della procedura amministrativa di competenza del Comune di Muggia. È mia intenzione giungere a conclusione nei prossimi mesi”.

L'Ad dell'Unione

Per l’amministratore delegato della società alabardata, Sebastiano Stella, “questa intesa è il frutto di un confronto collaborativo maturato nel tempo con il Comune di Muggia. La realizzazione del Centro Sportivo è stata fin da subito uno degli obiettivi più importanti per lo sviluppo del club. La data di oggi rappresenta il primo step per la realizzazione di un progetto che mai la Triestina ha avuto nella sua centenaria storia. Oggi si dà il via ad un percorso di grande valore e significato, con l’obiettivo di dare ulteriore slancio e solidità agli obiettivi del club fornendo, al contempo, un contributo importante per la valorizzazione del territorio a beneficio della comunità non solo locale”.