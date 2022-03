Ucraina, dalla Regione verifiche sulle scorte di iodio presenti in Fvg

Dopo aver sdoganato la parola "nucleare", in vari paesi del mondo si comincia a parlare di iodio. Anche in Fvg la Regione ha deciso di avviare sulle farmacie una ricognizione per quantificare le scorte di iodio stabile presenti sul territorio. "Non c'è nessun allarme - ha specificato il vicegovernatore Riccardi al Tgr Rai Fvg - E' un atto di corretta amministrazione per capire quali sono gli strumenti, in particolare lo iodio, presenti in regione. Poi a seguito di questo comunicheremo l'informazione anche nell'ambito della procedura che il dipartimento nazionale di Protezione civile sta organizzando relativamente a questo tema". Gli esiti sono attesi per domani.