Ucraina, presìdi per la pace a Trieste e a Gorizia

Sabato 26 febbraio alle ore 10:30, in Largo Barriera a Trieste, si terrà il presidio per dire no alla guerra contro l'Ucraina, organizzato dal Comitato per la pace Danilo Dolci. Alla manifestazione parteciperanno Adesso Trieste e il Partito Democratico. “Il Pd è per la pace – spiega la segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti - esprime solidarietà al popolo ucraino sotto le bombe e chiede un immediato cessate il fuoco. A fronte di un attacco unilaterale deciso dalle autorità russe contro un Paese indipendente e democratico, chiediamo che sia al più presto restaurato il diritto internazionale, per evitare che l’Europa precipiti nuovamente nell’incubo della divisione in blocchi e delle guerre nazionaliste”.

Nella stessa giornata, alle ore 10, è previsto un altro presidio nel Parco della Rimembranza, a Gorizia. Alla manifestazione parteciperà anche l'associazione culturale Ucraina-Friuli.