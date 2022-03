Covid, permessi e burocrazia: ecco le regole per i profughi ucraini

Riceviamo dalla questura di Trieste e pubblichiamo integralmente:

Per garantire il rispetto della normativa sanitaria anti COVID, i cittadini ucraini entrati in Italia a seguito del conflitto in atto che devono registrare la propria presenza sul territorio nazionale possono scrivere all’indirizzo email immigrazione.ts@ poliziadistato.it, indicando in oggetto UCRAINA* e il nome e cognome dell’interessato, allegando:

- il modulo di dichiarazione di presenza, compilato in tutte le sue parti, compreso il domicilio;

- fotocopia del PASSAPORTO (o documento equipollente) e di TUTTE LE PAGINE TIMBRATE;

- richiesta specifica se intendono richiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea;

- dichiarazione di ospitalità compilata dalla persona che ospita.

All’interessato verrà comunicato via email la data e l’orario dell’appuntamento fissato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione in Questura (Via del Teatro Romano n. 5) per presentare la domanda. Secondo le disposizioni in vigore, tuttora in corso di aggiornamento, hanno diritto a presentare la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea:

- i cittadini ucraini e i loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che hanno lasciato l’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022

- gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina e i loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che hanno lasciato l’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.

Chi deve recarsi in questura

I cittadini ucraini che necessitano di accoglienza, oppure sprovvisti di documenti oppure minorenni non accompagnati da genitori devono recarsi in Questura presso l’Ufficio Immigrazione (Via del Teatro Romano n. 5) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, il sabato dalle 8:00 alle 11:30.

I moduli necessari sono scaricabili al seguente indirizzo:

https://questure. poliziadistato.it/it/Trieste

La versione ucraina

??????, 18 ??????? 2022

????????? ??????? – ????? ????????????

????????? ??????? ? ????????? ??? ????????????? ??????????, ??? ????? ????? ??? ??????????? ????????????

? ????? ???????????? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ??????’? ???? ???????? ? COVID, ????????? ???????, ??? ?’????? ?? ?????? ????????? ?????????, ?? ??????, ? ??????? ????????????? ???? ??????????? ?? ????????? ??????, ????? ?????????? ????????? ????? ?? ?????????? ?????? immigrazione.ts@ poliziadistato.it, ?????????? ? ???? ????? UCRAINA* ?? ??'? ?? ???????? ??????????? ?????, ???????:

????? ?????????? ??? ???????? (dichiarazione di presenza), ?????????? ? ???? ?? ????????, ????????? ????? ??????????;

?????????? ???????? (??????????? ????????????, ??? ?????????????? ?????????) ?? ???? ???????? ?? ?????????;

????????? ? ??????, ???? ????? ????? ?????? ????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????? ??? ??????????? ??????? (permesso di soggiorno per protezione temporanea);

?????????? ??? ??????????? (dichiarazione di ospitalità), ????????? ??????????.

??????????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ?????? ??? ???? ?? ??? ??????, ????????????? ?? ?????? ?????????????? ????? ? ????????? ?????????? ??????? (Ufficio Immigrazione in Questura, Via del Teatro Romano, n. 5) ??? ??????? ??????.

?????????? ?? ?????? ????????, ??? ??????????? ? ????? ?????????, ?????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?? ?????????? ??? ??????????? ??????? (permesso di soggiorno per protezione temporanea) ????? ?????:

- ????????? ??????? ?? ????? ?? ?????, ?? ????????? ? ??????? ?? 24 ?????? 2022 ???? ? ??????? ? ????????? ??????? ??? 24 ?????? 2022 ????

- ????? ??? ???????????? ?? ????????? ?????? ?????, ???? ???????, ?? ????? ?? ?????, ??? ????????????? ??????????? ??? ????????????? ???????????? ???????? ? ??????? ?? 24 ?????? 2022 ????, ??? ??????? ? ????????? ??????? ??? 24 ?????? 2022 ????

????????? ???????, ??? ????????? ?????????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ??? ??????????, ??? ??? ??????????, ?? ???????????? ??? ????????? ???????, ??????? ?????????? ?? ????????? ?????????? ??????? ? ?????????????? ????? (Ufficio Immigrazione in Questura, Via del Teatro Romano, 5) ? ????????? ???:

????????? - ?'??????: ? 8:30 ?? 13:00 ?? ? 14:00 ?? 16:00

?? ??????? ? 8:00 ?? 11:30