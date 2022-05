Scena del crimine all'UniTs: una giornata con i massimi esperti d’indagine investigativa, legale e medica

Tecniche investigative sulla scena del crimine e indagini medico-legali. Questo il tema della giornata di studio “Il sopralluogo sulla scena del crimine: competenze a confronto per una metodologia condivisa”, organizzata dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Trieste insieme alla Questura di Trieste e al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. Ad ospitare l’evento l’Aula Magna dell’Università che il 12 maggio 2022 dalle 9 accoglierà autorevoli esperti del settore per condividere le competenze e armonizzare una metodologia operativa al servizio degli organismi investigativi e dell’Autorità Giudiziaria. Tecnici dei laboratori della Polizia Scientifica e del Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) dei Carabinieri, del settore investigativo dei Vigili del Fuoco, medici dell’emergenza e medici legali, esperti in genetica e tossicologia forense porteranno il proprio contributo di conoscenza e si confronteranno sulle specifiche priorità di intervento, sulle difficoltà operative e sulla necessità di garantire una corretta repertazione e conservazione delle fonti di prova.



Apriranno la giornata il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Roberto Di Lenarda, il Prefetto di Trieste Annunziato Vardè, il Procuratore della Repubblica di Trieste Antonio De Nicolo, il Questore di Trieste Pietro Ostuni e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Mauro Carrozzo, rinnovando lo spirito di intesa e collaborazione che contraddistingue il territorio triestino. L’evento, dedicato al personale della Polizia di Stato (Questura e Specialità), militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, personale della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, della Capitaneria di Porto, medici dell’emergenza, è anche un’occasione di aggiornamento per i medici in formazione specialistica dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Trieste e di formazione per una rappresentanza di studenti del V anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.