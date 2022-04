Il vice ambasciatore di Israele accolto in Municipio: “Gemellaggio virtuoso con Trieste”

Il gemellaggio tra Trieste e la città israeliana di Modin è stato al centro dell'incontro avvenuto ieri in Municipio tra il Vice Ambasciatore di Israele, Alon Simhayoff e il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Simhayoff era in visita in città accompagnato dal Presidente dell'Associazione Italia-Israele di Trieste, Renzo Sagues. P resente anche la Vicesindaco, Serena Tonel con l’assessore Sandra Savino.

Al centro del cordiale colloquio temi culturali, economici e scientifici legati allo sviluppo della città e all’attuale fase di rilancio e riqualificazione del Porto Vecchio. Il Sindaco Dipiazza, ribadendo gli ottimi rapporti di amicizia con la comunità ebraica di Trieste da sempre città multietnica e multireligiosa, ha ricordato l’importanza del dialogo e delle relazioni pacifiche tra i popoli e a tal fine sta lavorando per riunire qui i presidenti dell’area balcanica come già avvenuto nel 2010 per il concerto dei tre presidenti in piazza Unità d’Italia.

Il Vice Ambasciatore Alon Simhayoff, ringraziando il Sindaco per essere stato sempre disponibile alimentando e mantenendo stretti legami di dialogo e collaborazione con la comunità ebraica, non ultimo con le pietre d’inciampo, ha parlato dell’emozione nell’aver visitato la scuola ebraica in città, simbolo di grande dignità e sopravvivenza, di cui Dipiazza può andar fiero.