Anche Vita Activa Nuova al Solone del Libro di Torino

C'è anche Vita Activa Nuova al Salone del Libro in corso in questi giorni: fondata a luglio 2021, la casa editrice, che si ispira alle parole di Hannah Arendt sulle potenzialità dell’essere umano che «è in grado di compiere ciò che è altamente improbabile», ha trovato collocazione allo Stand E16 del Padiglione 1, nello spazio dedicato ai nuovi editori. A Torino presenterà due tra le ultime pubblicazioni:

“Una genealogia ritrovata”, in cui l'autrice Marta Albertini, pronipote di Lev Tolstoj, ricostruisce le figure della bisnonna Sof’ja Andreevna, della nonna Tat’jana L’vovna Tolstaja e della madre Tat’jana Michajlovna Suchotina, nipote prediletta del grande scrittore: domenica 22 maggio alle 15.45 nella Sala Nuovi Editori. In dialogo con l’autrice, Licia Ugo, giornalista e scrittrice, e Roberta Russo, responsabile editoriale TS Edizioni.

“Confine donna. Poesie storie di emigrazione”, in cui la curatrice Silvia Rosa raccoglie e approfondisce alcune interviste sul tema della migrazione e dei confini geografici, linguistici, emozionali: sabato 21 maggio alle 18.00 in collaborazione con il Concorso Lingua Madre presso la Libreria Trebisonda per il Salone OFF.