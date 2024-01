La regista Von Trotta al Trieste Film Festival: "Meloni non è una donna emancipata"

TRIESTE - "Non sono italiana. Posso solo dire che sono un po' delusa per tutte queste donne che hanno cercato di emanciparsi, di essere libere ed eleggono Meloni che per me non è una donna emancipata". Così la regista tedesca Margarethe von Trotta, al Trieste Film Festival per presentare il suo ultimo film Ingeborg Bachmann - Journey Into the Desert, con Vicky Krieps e Ronald Zehrfeld, dedicato alla poetessa e scrittrice austriaca. Lo riporta Ansa. La nota cineasta ha parlato dell'emancipazione della donna come tema ricorrente dei suoi lavori e del senso di responsabilità che sentiva di avere, all'inizio della sua carriera, nei confronti delle donne, che all'epoca "non avevano tante possibilità di parlare". Il Trieste film festival ospita la sezione Wild Rose, che ogni anno è dedicato alle cineaste di un Paese dell'Europa centro-orientale come, nel 2024, la Germania. Parlando dei suoi progetti futuri, Von Trotta dichiara: "Non ho ancora la storia, ma voglio fare un film con Barbara Sukowa e Vicky Krieps, una sarà la madre, l'altra la figlia. Sono le mie attrici preferite. Vediamo se mi viene qualcosa...".