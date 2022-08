Wartsila: il tre settembre Trieste torna in piazza

TRIESTE - I sindacati chiamano nuovamente a raccolta i lavoratori della Wartsila e la cittadinanza tutta in un’altra grande manifestazione, che avrà luogo il tre settembre prossimo. Il ritrovo sarà alle 16:30 con partenza alle 17 da Foro Ulpiano e arrivo in Piazza Unità, passando per Piazza Oberdan, via Carducci, Piazza Goldoni e Corso Italia. Saranno presenti anche i segretari nazionali delle categorie dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil. Oltre all’iniziativa, sindacati e lavoratori hanno annunciato lo sciopero congiunto tra portuali e lavoratori Wartsila al fine di bloccare il trasferimento dei 12 motori destinati alla sudcoreana Dsme.

Gli obiettivi

Come spiegato oggi in conferenza stampa dai segretari provinciali Alessandro Gavagnin (Fim), Marco Relli (Fiom) e Antonio Rodà (Uilm), il corteo del tre settembre ha l’obbiettivo di chiedere il ritiro della procedura di licenziamento e la convocazione di un tavolo urgente al Mise entro il 14 settembre (dopo 60 giorni dall’avvio della procedura scadono i termini per presentare un piano industriale alternativo).

Lo sciopero

Per quanto riguarda lo sciopero congiunto, è stato spiegato che nel weekend è atteso l’arrivo nel canale navigabile della nave Uhl Fusion, deputata al ritiro dei motori, dopo sei giorni di viaggio dal Marocco. Le macchine dovranno essere spostate presso il terminal Seadock, società del grupo Samer specializzata nell’imbarco delle commesse industriali. Per questo lo sciopero coinvolge i lavoratori della Seadock e del porto in generale relativamente alle attività legate a Wartsila. Lo sciopero, previsto dalla legge nel contesto dello stato di agitazione proclamato lo scorso 11 agosto, inizierà non appena la nave raggiungerà la banchina.

Le parole dei sindacati

Marco Relli, segretario Fiom Cgil, ha parlato di “risposta commovente da parte della cittadinanza”, precisando che “non ci facciamo niente, invece, della solidarietà delle istituzioni, che hanno il dovere di dare risposte e intervenire su una crisi che ha assunto contorni internazionali”. Antonio Rodà, segretario della Uilm Uil ha parlato di “un problema molto più ampio della ‘sola’ crisi industriale recente” e di un “progressivo smantellamento delle produzioni, abbassamento della qualità del lavoro e calo demografico che interessa la città”. “Wärtsilä ha tradito la nostra città - così Alessandro Gavagnin, segretario Fim Cisl -, ci aspettiamo una grande risposta da parte di tutta la cittadinanza e sono necessari segnali concreti da parte delle istituzioni, a cominciare dalla convocazione del tavolo al MISE”.

I segretari regionali

Intervenuti anche i segretari regionali delle sigle. Per Alberto Monticco (Cisl), il problema sta anche in “una legge anti delocalizzazione che dovrebbe ostacolare questo fenomeno, ma all’atto pratico vediamo che la sta agevolando. La politica dovrebbe mettere mano a una legge lacunosa, il rischio è quello di creare un grave precedente che potrebbe ripetersi in altre realtà su scala nazionale”. Matteo Zorn, segretario Uil Fvg, suggerisce di “valutare gli approcci legislativi a livello di unione europea rispetto a una multinazionale che arriva su un territorio, lo ripulisce di risorse e poi se ne va via senza prendersi alcun tipo di responsabilità sociale. Quindi bisogna accordare le legislazioni dei paesi europei rispetto a una norma che disincentivi le delocalizzazioni”.