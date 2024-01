Il supermercato Zazzeron di via Forlanini passa a Coop Alleanza 3.0

TRIESTE - Coop Alleanza 3.0 si aggiudica all'asta il ramo d’azienda relativo al supermercato Zazzeron di via Forlanini. Lo annuncia la cooperativa in una nota. L’acquisizione, avvenuta oggi, 18 gennaio, include anche le persone attualmente impiegate nel supermercato e consentirà la prosecuzione della storica attività, ma sotto insegna diversa. Nei prossimi mesi saranno effettuate operazioni di rinnovo, in seguito alle quali il punto vendita avrà una superfice di circa 800 metri quadri e 60 posti auto tra il parcheggio a piano strada e quello al piano superiore. Oggi Coop Alleanza 3.0 conta in città otto punti vendita ai quali si aggiungerà il locale di via Forlanini. I soci della Cooperativa del capoluogo giuliano sono oltre 43.800.