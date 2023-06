Alimentazione sana: Fif e Coop insieme per la sensibilizzazione dei giovani in Fvg

Con l’obiettivo di consentire ai bambini di imparare, giocando, a prendere decisioni informate e sane sulle loro scelte alimentari, si avvia un progetto di sensibilizzazione alimentare promosso dalla Fondazione Italiana Fegato Onlus insieme a Coop Alleanza 3.0.

Nel corso di un primo incontro svoltosi alla Scuola elementare Gaspardis di Trieste dedicato agli alunni delle classi terze, si è parlato dei diversi nutrienti e del loro ruolo nel nostro corpo cercando, tramite semplici attività ludico-didattiche, di riprodurre il metabolismo dei cibi sani e di quelli ricchi di zuccheri e di grassi, con l’obiettivo principale di creare consapevolezza dell’effetto di scelte alimentari sbagliate.

L'importanza della nutrizione

La nutrizione svolge un ruolo fondamentale nella salute. In particolar modo nei bambini una dieta equilibrata fornisce i nutrienti necessari per una crescita e uno sviluppo sano, nonché una maggiore resistenza alle malattie. Al contrario, un’alimentazione non corretta incide sullo stato di salute, provocando delle malattie croniche con conseguenze per la vita adulta.

“Una buona dieta non significa solo perdere peso, ma anche mantenere il corpo sano e libero da malattie” - sottolinea Natalia Rosso, senior scientist della Fondazione Italiana Fegato. L’obesità non è un disturbo alimentare associato solo a una mancanza di volontà come spesso si pensa. Invece, è la conseguenza di un insieme di fattori (psicologici, metabolici, ecc.) che convergono in questo “fenotipo”. Stigmatizzare l’obesità - conclude Natalia Rosso - “non contribuisce a indurre dei cambiamenti e, nella maggior parte dei casi, peggiora la situazione. Dunque tutte le attività proposte mirano a sottolineare l’effetto dell’alimentazione sulla salute (non solo il peso corporeo)”.

Il progetto

Il sostegno di Coop Alleanza 3.0 al progetto dalla Fondazione Italiana Fegato Onlus si inserisce nell’alveo delle attività con cui la Cooperativa promuove l’educazione ai corretti stili di vita e di alimentazione, e al consumo consapevole. “SapereCoop” ogni anno promuove, coinvolgendo docenti e studenti, proposte formative che coniugano strumenti diversi e innovativi, per rispondere alle sollecitazioni di un mondo che cambia e dei cittadini e consumatori di domani. I percorsi gratuiti sui temi dell’educazione al consumo consapevole sono coerenti con le linee guida di educazione civica e permettono di approfondire le relazioni tra cittadinanza e cooperazione, consumo consapevole e sostenibile, nuove identità, nuove società.

Nell’anno scolastico in corso in Friuli Venezia Giulia sono complessivamente 154 i percorsi promossi con il coinvolgimento di 60 scuole e quasi tremila studenti. La Cooperativa inoltre sostiene progetti locali per la salute e il benessere per la promozione dei corretti stili di vita con le realtà che operano sul territorio e con il coinvolgimento dei Consigli di Zona soci. La promozione dell’attività motoria come foriera di benessere ha portato la Cooperativa a sostenere nel 2022 un protocollo con l’Unimore e altri partner istituzionali, per il contrasto a malattie croniche non trasmissibili - tra cui anche ipertensione, diabete, cardiopatie, obesità - con la pratica quotidiana dell’attività motoria.

Il benessere fisico e la salute sono promossi da Coop anche con attività nel tempo libero in cui sono protagonisti anche il contatto con la natura e forme di turismo sostenibili amiche dell’ambiente come nel caso di Coop Outdoor, passeggiate per i soci e i clienti Coop tra i sentieri dell’antica via Francigena, l'antico percorso che dal Nord Europa portava i pellegrini a Roma e poi in Terra Santa.

Alcuni dati

Il sovrappeso e l'obesità sono collegati a più morti in tutto il mondo rispetto al sottopeso. A livello globale ci sono più persone obese che sottopeso: questo si verifica in ogni regione, ad eccezione di parti dell'Africa subsahariana e dell'Asia. I dati della Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) riportano che la prevalenza del sovrappeso e dell'obesità tra i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni è aumentata drasticamente, passando da appena il 4 per cento nel 1975 a poco più del 18 per cento nel 2016. L'aumento si è verificato in modo simile sia tra i ragazzi che tra le ragazze: nel 2016 il 18 per cento delle ragazze e 19 per cento dei ragazzi era in sovrappeso.

Viviverde

La promozione della corretta alimentazione e del benessere per Coop inizia già dagli scaffali con la sua proposta di prodotti a marchio tra cui la gamma di prodotti biologici ViviVerde, la linea di prodotti salutistici della Linea Benesì che comprendono prodotti “funzionali”, ovvero arricchiti con ingredienti in grado di svolgere un'azione benefica specifica e "free form", ovvero senza ingredienti che devono essere eliminati per necessità o per variare la dieta.