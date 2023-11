Cioccolato, il comfort food preferito dai triestini: il parere dell'esperto

I consumatori più abituali hanno più speranza e sono più felici. Chi non lo consuma sente più rabbia e disgusto. Cioccolato e amore: l’ultimo pezzo in dispensa? Si condivide con il partner. Ben tre italiani su quattro dichiarano di consumare abitualmente cioccolato. Donne e giovani under 34 i più assidui. Tavolette, cioccolatini e crema spalmabile le tipologie preferite. Il fondente batte quello al latte, ma su Deliveroo vincono donut e milkshake.

Cioccolato, amato da grandi e piccini

L’autunno entra nel vivo, e il cioccolato è da sempre uno dei comfort food preferiti dagli italiani, per concedersi una coccola quando il freddo si fa più pungente o - per i più meteoropatici - per risollevare l’umore buttato giù dal maltempo. Non è un caso, del resto, se alcuni tra i più importanti eventi dedicati al cioccolato si svolgano, in diverse regioni italiane, proprio nel corso dei mesi autunnali.

E allora, Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, ha realizzato in collaborazione con SWG una ricerca che ha fatto luce sul rapporto tra gli italiani e il cioccolato. In quanti lo amano? Qual è la tipologia preferita? E quand’è il momento perfetto per mangiarlo?

I risultati della ricerca

Anzitutto, i risultati della ricerca rivelano che il cioccolato rappresenta un componente importante della dieta degli italiani: tre italiani su quattro dichiarano infatti di consumarlo abitualmente e per il 46 per cento ogni occasione è giusta per mangiarlo. Tra questi, le donne e gli under 34 sono i più assidui. Le percentuali più alte tra chi afferma di mangiare il cioccolato più volte alla settimana si registrano proprio tra le donne (32 per cento) e tra i giovani tra i 18 e 34 anni (32 per cento).

Ma cosa rappresenta il cioccolato per gli italiani? Per la maggioranza assoluta degli intervistati (51 per cento) è una coccola, con una percentuale che sale al 57 per cento nel caso dei consumatori over 64. Per il 30 per cento è un momento di gioia. Ancora più interessante è notare come i consumatori più assidui di cioccolato abbiano dichiarato di provare emozioni come speranza, allegria e gioia in misura maggiore rispetto a chi non consuma cioccolato. Allo stesso modo, proprio chi consuma cioccolato raramente o mai ha dichiarato di provare emozioni legate alla rabbia e al disgusto più di quanto hanno dichiarato di fare chi, invece, consuma cioccolato. In ogni caso, tra le emozioni legate al consumo di cioccolato non si può escludere l’amore: nel caso in cui in dispensa ne resti un solo pezzo gli italiani lo condividerebbero anzitutto con il marito o la moglie (45 per cento), con la mamma (24 per cento) o con il papà (15 per cento).

Il cioccolato fa bene: il parere dell'esperto

A tal proposito il dott. Michelangelo Giampietro - Specialista in Scienza dell’alimentazione - ha commentato: “Il senso di gratificazione e appagamento, ovvero di benessere psicologico, che si prova quando ci si concede, anche abitualmente ma sempre senza esagerare, un buon cioccolato, è dovuto, in parte, ad alcuni composti contenuti nel cacao (come teobromina, feniletilamina e, anandamide, ecc.). A tali componenti sono attribuite le capacità di migliorare la percezione soggettiva di benessere e di piacere, ? l’umore e le funzioni cognitive, proprio in virtù del loro effetto su alcuni neurotrasmettitori come serotonina ed endorfine. Del resto, la componente dolce in generale ? genera una sensazione di benessere riportandoci a ricordi di infanzia”.

Il cioccolato preferito

Riguardo alle tipologie gli intervistati hanno pochi dubbi: i formati preferiti sono le intramontabili tavolette (67 per cento), i classici cioccolatini (61 per cento) e la crema da spalmare (51 per cento). Per quanto riguarda il delivery, i prodotti al cioccolato più ordinati su Deliveroo sono i donut al cioccolato, il milkshake al cioccolato e la torta al cioccolato. Pochi dubbi anche nella sfida tra cioccolato fondente e al latte: secondo SWG il primo ha la meglio sul secondo con il 48 per cento contro il 21 per cento.

Cioccolato e vip

E se personaggi famosi, dello spettacolo, della TV o dello sport fossero una tipologia di cioccolata, quale sarebbero? Per gli intervistati, i personaggi meglio rappresentati dal cioccolato al latte sono Benedetta Rossi (51 per cento), Fabio Fazio (38 per cento), Papa Francesco (35 per cento) e Luciano Spalletti (33 per cento). Guardando al mondo della moda e del fashion, Chiara Ferragni è un cioccolato bianco (38 per cento) e Giorgio Armani non poteva che essere un extra dark (38 per cento). Luciana Littizzetto e Fabrizio Corona? Cioccolato al peperoncino (54 per cento) e (50 per cento), ovviamente.

* Nota metodologica: Le “Linee Guida per una sana alimentazione” pubblicate dal CREA_AN (Consiglio per la ricerca in agricoltura, alimentazione-nutrizione) nel 2018 considerano il cioccolato un alimento “voluttuario” (accessorio/superfluo) consumato, quindi, per soddisfare il senso di piacere.