Come smaltire le abbuffate delle feste e cominciare il nuovo anno in perfetta forma

Grandi abbuffate comportano di certo qualche chilo in più. Anche voi state cercando di smaltire i pranzi e le cene delle feste per iniziare il nuovo anno in perfetta forma? È sufficiente fare un po’ di attenzione all’alimentazione delle prossime settimane e dedicare qualche ora all’attività fisica per raggiungere i risultati sperarti. Se non sapete da dove cominciare, eccovi qualche consiglio.

Alcolici

Non bevete alcolici per un paio di settimane. Basta spumante e soprattutto niente birra. In pochi giorni vi sentirete già un po’ meno gonfi, ed eviterete di aggiungere calorie a quelle introdotte durante i pasti. Piuttosto, bevete tisane al finocchio, tè verde e succhi multi-vitaminici.

I pasti

Abbondate con verdure a foglia verde come verze, broccoli e cavolfiori, e al posto dei dolci dedicatevi al consumo della frutta di stagione. Abbondate con zuppe, minestroni e vellutate.

Merenda

Se volete fare una merenda golosa, non cedete alla tentazione di cioccolata calda con pandoro e panettoni avanzati. Sostituiteli con un tè caldo e dei biscotti secchi, oppure con uno yogurt.

Bevande

Bevete tanta acqua e bevande calde, possibilmente drenanti. In questo modo aiuterete il vostro organismo a incentivare il metabolismo e a liberarsi di scorie e tossine.

Consigli utili

Non digiunate. Piuttosto fai pasti molto leggeri, ricchi di verdure e legumi. Limitate i condimenti e piuttosto utilizzate spezie che aiutano a diminuire l’appetito e fanno dimagrire, come ad esempio la curcuma.

Attività sportive

Andate a fare una passeggiata o a portare a spasso il cane se ne avete la possibilità. Il movimento velocizzerà il processo di smaltimento calorico e vi aiuterà a recuperare una forma più definita. Se avete troppo freddo per uscire, non disperate. Anche solo qualche esercizio, da fare con costanza a casa ogni mattina o ogni sera, cambierà tutto e vi farà sentire subito meglio.