Concerti live, una performance sportiva: calorie bruciate e consigli per il recupero

La stagione dei concerti è iniziata: da nord a sud, stadi ed aree all’aperto ospitano ogni tipo di live musicale, dal rock al pop, fino al cantautorato italiano. Con il caldo estivo, assistere ad un concerto equivale ad una vera e propria performance atletica, tra balli, salti e canzoni cantate a squarciagola. Ma quante energie vengono consumate durante un concerto? Come recuperarle? E quali sono gli alimenti ideali per farlo?

Per rispondere a queste domande Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, ha raccolto il parere del dott. Michelangelo Giampietro, Specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dell’alimentazione, che ha fornito ? alcune, preziose, indicazioni su quante energie vengono consumate, anche in base al genere musicale del concerto, e come affrontare il recupero post-concerto.

Calorie e alimentazione

Secondo il dott. Giampietro, nel corso di un concerto Rock - nel corso del quale ci si scatena dall’inizio alla fine - un uomo di 80 kg può consumare tra 416 e 624 calorie e una donna di 65 kg tra 338 e 507 calorie. Diverso il caso di un concerto pop, dove il ballo si alterna a momenti più tranquilli e al ? canto. In questi concerti un uomo può perdere tra 266 e 400 calorie, una donna tra 216 e 325. Sono ancora meno le calorie consumate in occasione di un più rilassante concerto di un noto cantautore: in questo caso un uomo potrebbe spendere tra 123 e 184 kcal e una donna tra le 100 e le 150 kcal. *

“Seguire un concerto, a seconda dello stile musicale e del coinvolgimento che genera, può essere paragonato ad una prestazione sportiva ed è bene seguire alcuni principi che aiutino a viverla al meglio” - dichiara il dott. Michelangelo Giampietro. “In questi giorni di caldo estremo poi l’indicazione più importante è sicuramente quella di bere tanta acqua. E’ consigliabile iniziare a bere, il giorno del concerto, già dalle prime ore del mattino e mangiare, prevalentemente, cibi freschi e ricchi di acqua, come frutta e verdura. Ancora, è consigliato bere acqua anche in attesa dell’inizio dello spettacolo. A fine concerto, è bene reidratarsi con acqua fresca, non eccessivamente fredda, e mangiare tenendo ben presenti le energie spese”. Per quanto riguarda i cibi, il dott. Giampietro ricorda che “considerata l’ora tarda, indipendentemente dal tipo di evento, la cena post concerto dovrà essere non troppo abbondante nelle quantità, né particolarmente ricca di grassi e bevande alcoliche. Inoltre, non bisogna dimenticare di masticare lentamente ogni boccone. Tutto ciò è importante per la digestione, il riposo e per una buona qualità del sonno”.

Tutti i consigli dell’esperto

1. Concerto Rock, cosa mangiare?

In questo caso, è possibile scegliere una cena regolare, solo più contenuta nelle quantità per evitare tempi lunghi di digestione e, di conseguenza, un sonno disturbato.

pizza: meglio i gusti semplici, come Margherita, Marinara, Napoli o con bresaola e rucola;

panini: non dimenticare di aggiungere verdure o insalate;

sushi/orientale: non esagerare con i roll ricchi di salse, evitare i piatti fritti e prediligere la cottura al vapore. Gli orientali sono bravissimi nella cucina delle zuppe e delle verdure: provare per credere!

kebab: meglio i condimenti più leggeri e non troppo abbondanti e speziati;

un primo piatto (pasta, riso, farro) a base di pesce e verdure;

un secondo piatto di carne o pesce, preparato con cotture semplici e veloci che non richiedano condimenti grassi e accompagnato da riso, pane o patate.

2. Concerto Pop Melodico

Soluzioni fresche anche sotto forma di piatto unico:

poké: evitare le salse più grasse (es. di sesamo o latte di cocco) e masticare lentamente ogni boccone;

via libera alle insalate di riso, farro, orzo e alle paste fredde;

fresella con mozzarella e pomodori,cetrioli e olive;

piadina con formaggio fresco e insalata o verdura;

panzanella;

insalata arricchita di piccole quantità di alimenti proteici (mozzarelline, petto di pollo, uova o legumi come fagioli o ceci, o anche pesce come le alici o i filetti di sgombro), condita con olio extra vergine di oliva e accompagnata da pane ai cereali.

3. Concerto di Cantautorato italiano

Meglio non abbondare, considerata la minore quantità di energie spese, rispetto alle performance rock e pop:

insalata mista con ortaggi, condita con olio extra vergine di oliva e accompagnata da una fettina di pane ai cereali;

yogurt bianco e frutta fresca in pezzi con qualche cucchiaio di fiocchi d’avena o muesli;

un bicchiere di latte con biscotti o cereali;

frozen yogurt con cereali e frutta;

gelato confezionato, meglio se con biscotto;

* Nota metodologica: I valori di dispendio energetico sono stati calcolati sulla base del peso medio in Italia di una donna e di uomo, pari rispettivamente a 65 kg e 80 kg (dati Lancet 2019) e dei valori dei MET (equivalente metabolico) delle seguenti attività (general dancing 7,8 - valore derivato dalla letteratura; dancing aerobic, low impact 5 - valore stimato direttamente; sitting, singing 2; standing, singing 2,3 - valori stimati direttamente); indicati nel Compendium of Physical Activities