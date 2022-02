Latte di avena: i mille benefici e le ricette leggere e salutari da provare

Molte persone lo usano in alternativa al latte vaccino perché risulta molto più digeribile: oggi parliamo del latte di avena, una bevanda che può essere consumata sia calda con del caffè o del cioccolato, che fresca, magari in abbinamento a frutta fresca e secca o cereali.

Gli scaffali dei supermercati sono colmi di questo alimento benefico, è possibile infatti acquistarlo come prodotto già pronto, oppure prepararlo direttamente a casa con un procedimento facile e veloce che vede l'impiego di acqua, fiocchi di avena - perfetti, tra l'altro, in sostituzione ai classici cereali confezionati contenenti zucchero, utilizzati e molto apprezzati per diverse ricette light - e l'ausilio di un frullatore.

Come preparare il latte di avena

Se volete preparare il latte di avena fatto in casa occorre mettere 6 cucchiai di fiocchi di avena (60 g) nel frullatore, aggiungere 4 tazze di acqua (1 litro) e frullare bene fino ad ottenere un liquido biancastro che poi dovrete filtrare utilizzando una maglia o un tessuto. Ecco che il vostro latte di avena sarà pronto per essere consumato magari addolcito con del miele naturale.

I benefici

Sono tanti i benefici racchiusi in questo alimento vegetale. Tra questi ricordiamo che: