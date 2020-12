Quando mangiare sano diventa una psicopatologia: i rischi

Mangiare sano fa sicuramente bene, ma a volte si tende a perdere il senso della misura ed è così che l'abitudine si trasforma in ossessione. Questo comportamento ha un nome: ortoressia, un disturbo ossessivo-compulsivo che può comportare anche problemi di salute come depressione e denutrizione. Come si legge su d.repubblica.it, secondo recenti dati diffusi dal Ministero della Salute, sarebbero oltre 3 milioni gli italiani con disturbi alimentari e di questi circa il 15% soffrirebbe di ortoressia, con una netta prevalenza degli uomini (11,3%) rispetto alle donne (3,9%).

Cos'è l'ortoressia

Ortoressia è il termine che definisce un disturbo alimentare proposto da alcuni medici e psichiatri, descritto come una forma di attenzione esagerata alle regole alimentari, alla scelta del cibo e alle sue caratteristiche. Non è ufficialmente riconosciuta come una malattia ed è stata proposta come forma patologica per la prima volta da Steve Bratman nel 1997, dietologo che si autodefinisce "ex-ortoressico" e che la ritiene essere una psicopatologia. Bratman correla certi comportamenti alimentari ad una paura, a volte maniacale, di ingrassare o di non essere in perfetta salute, che possono condurre ad un risultato opposto con conseguenze negative sul sistema nervoso.

Sintomi dell’ortoressia

Come leggiamo su Melarossa, questo atteggiamento ipocondriaco è caratterizzato da alcuni sintomi e comportamenti tipici. Tra questi spicca il sentirsi bene solo quando si mangia nel modo ritenuto corretto, al contrario subentrano frustrazione e forti sensi di colpa quando non si riesce a farlo. Ma anche dedicare un tempo eccessivo a studiare le caratteristiche di ogni cosa che si vuole mangiare è considerato un sintomo tipico. Insomma, pensieri continui nei confronti del cibo che si traducono nei seguenti sintomi/comportamenti ossessivi:

pianificazione dei propri pasti.

Impiego di un tempo eccessivo dedicato alla ricerca e all’acquisto di cibi considerati idonei, con una forte penalizzazione di altre attività importanti.

Preparazione dei cibi secondo procedure studiate, ritenute le migliori per eliminare rischi per la salute, come cotture particolari o utilizzo di un certo tipo di pentole o piatti.

Isolamento sociale, causato dalla continua preoccupazione per ciò che si mangerà, per cui si evitano cene da amici, pizzerie o ristoranti.

Restrizione sempre più rigida dei cibi permessi.

Lo studio

Recentemente diversi esperti sul tema dell'alimentazione in tutto il mondo si sono riuniti nella conferenza internazionale Nutrition 2020, che quest’anno si è svolta online per contrastare la diffusione del Covid-19. Durante la conferenza sono state discusse le principali novità nel settore dell’alimentazione, tra queste, si è parlato appunto di come mangiare sano non debba diventare un’ossessione.

A dimostrazione di ciò, un’indagine condotta online su 400 studentesse ha mostrato che tre quarti di loro aveva qualche manifestazione di ortoressia iniziata a seguito di una dieta dimagrante, mentre tra chi non aveva cercato di perdere peso la percentuale era molto più bassa, attorno al 40%. Inoltre, le ragazze che cercavano di dimagrire mostravano qualche segno di altri disturbi legati al comportamento alimentare.