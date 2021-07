I benefici e le proprietà del pepe rosa

Ricco di proprietà e benefici per il nostro organismo, le calorie del pepe rosa sono veramente bassissime. Ideale durante una dieta, scopriamo perché fa così bene ma anche le sue controindicazioni

Il pepe rosa è un prodotto che si ottiene da una pianta sempreverde di origini sudamericane appartenente alla famiglia delle Anacardiacee, la Schinus Molle. Il pepe rosa è anche noto come "falso pepe" perché, diversamente dal pepe nero, verde e bianco, non deriva dalla pianta del Piper Nigrum.

I benefici

Ricco di proprietà e benefici per il nostro organismo, le calorie del pepe rosa sono bassissime. Preziosa fonte di sali minerali e oli essenziali, tra i suoi effetti benefici ricordiamo che:

è diuretico: le tisane a base di pepe rosa favoriscono la diuresi e aiutano i reni ad eliminare le tossine;

ha potere antisettico e proprietà lenitive: tra i più svariati utilizzi, molte donne usano gli infusi al pepe rosa per lenire i dolori del ciclo mestruale.

Inoltre, favorisce la digestione poiché è stomachico, tonico e stimolante e sembra efficace nel trattamento del mal di denti e dei reumatismi.

Il pepe rosa durante la dieta

Perfetto anche durante la dieta, il pepe rosa è una ricca fonte di piperina, un alcaloide in grado di agire direttamente sulla termogenesi, la trasformazione dei cibi in energia. Utilizzarlo durante i pasti aiuta a bruciare le calorie assimilate, smaltendo più velocemente i depositi di grasso e accelerando il metabolismo. Questo principio attivo ha anche la capacità di stimolare la secrezione dei succhi gastrici.

Controindicazioni

Il pepe rosa contiene al suo interno una sostanza con un piccolo indice di tossicità, seppur minimo. Dobbiamo quindi fare attenzione e consumarlo con moderazione. Nel dettaglio, è da evitare in caso di gravidanza e di infiammazioni gastriche o ulcere. Infine, ricordiamo che il pepe rosa in realtà non è un pepe, dunque può causare reazioni allergiche.