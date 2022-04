Dieta proteica: è il trend del momento, ma è vero che fa dimagrire?

Potremmo considerarla la moda del momento in tema di alimentazione, è tra i regimi 'fai da te' che ha raggiunto maggiore notorietà, ma attenzione: la dieta proteica è davvero così efficace per far scendere l'ago della bilancia? Soprattutto, costituisce un valido regime alimentare?

Dieta iperproteica: cos'è

La dieta iperproteica è un particolare regime alimentare caratterizzato da un ridotto consumo di carboidrati abbinato ad un elevato apporto di proteine. In genere, la quantità di proteine consigliata da assumere ogni giorno (A.R. fabbisogno medio per la popolazione fonte L.A.R.N.) varia a seconda del sesso e dell’età, da 0.7 a 1.1 grammi di proteine per kg di peso corporeo. Una dieta iperproteica è un regime alimentare che ne fornisce circa il doppio del fabbisogno giornaliero.

Le proteine forniscono un elevato senso di sazietà, preservano la massa magra aiutando a stimolare il metabolismo, in altre parole sono i macronutrienti più efficaci per perdere peso. Tuttavia, chi ha provato a portare avanti tale regime alimentare si è poi accorto, una volta interrotto, di aver riacquistato i chili persi con tanto di interessi.

Quali proteine scegliere

Di base, le proteine non fanno ingrassare né dimagrire, sono nutrienti fondamentali per l'alimentazione umana che devono essere introdotti nelle giuste quantità. Come fonte di proteine è importante districare le proprie scelte tra quelle animali (carne, pesce, uova, latticini) e quelle vegetali rappresentate dai legumi; entrambe le categorie nelle giuste frequenze. L'ideale sarebbe consumare il 50% di proteine animali e il restante 50% proteine di origine vegetale al giorno.

Gli altri nutrienti

Tuttavia le proteine devono sempre essere introdotte insieme a tutti gli altri nutrienti essenziali per la nostra salute in modo da creare così un'alimentazione bilanciata e non carente dal punto di vista nutrizionale. Carboidrati, grassi e micronutrienti come vitamine e sali minerali sono fondamentali per la salute del nostro organismo.

L'alimentazione di chi fa sport

Infine, è vero che per chi pratica costantemente sport, può essere necessario un maggior apporto proteico: questo chiaramente varia dal tipo di attività sportiva che si svolge, dall'intensità e dalla frequenza settimanale delle sessioni sportive. Tale integrazione contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.