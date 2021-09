Epilazione laser: come funziona, vantaggi, svantaggi e costi

Da sempre la cura della persona è un modo per volersi bene e per sentirsi meglio con se stessi e con gli altri. Una modalità per farlo, in particolar modo nel mondo femminile, ma più frequentemente anche in quello maschile, è sempre stata l’epilazione. Oggi è possibile riuscire a sbarazzarsi definitivamente dei peli superflui con l’aiuto del laser, uno strumento moderno, che mette in essere una tecnica di epilazione definitiva ed estremamente efficace. In questa maniera puoi dire addio ai vecchi e, a volte, dolorosi, modi di depilarsi: cerette, rasoi e creme depilatorie a volte nocive.

Che cos’è la depilazione laser

L'epilazione laser è una delle tecniche più innovative e efficaci per liberarci quasi definitivamente dei peli superflui. Il laser è un dispositivo capace di emettere una luce che trasporta una potenza elevata in rapporto alla sezione del fascio di luce e questo determina la produzione di calore anche in profondità nei tessuti. Nella depilazione laser questo calore viene assorbito dalla melanina presente nel bulbo pilifero, che viene quindi distrutto e non produce più peli.

Vantaggi

La depilazione laser al contrario delle cerette e dei rasoi si può definire quasi indolore, può produrre un leggero pizzicore e gli arrossamenti eventualmente provocati durano pochissimi giorni.

Come prepararsi a una seduta di epilazione laser

Prima di fare l’epilazione laser è consigliabile non fare cerette e decolorazioni in quanti i peli devono avere una certa lunghezza e colore per essere eliminati, infatti più i peli sono spessi e scuri più l’epilazione risulterà efficace, poiché il laser funziona sui peli che contengono melanina. Importante non eseguire la depilazione quando la pelle presenta irritazione, acne o è abbronzata, infatti dopo i trattamenti è sconsigliato esporsi alla luce solare. È consigliabile effettuare la depilazione laser durante l’autunno o l’inverno in modo da trovarsi pronte per l’estate. È inoltre consigliabile idratare la pelle prima del trattamento, ad esempio ricorrendo a creme idratanti. In questo modo il laser scorre meglio sulla pelle. Se il pizzicore provocato dal trattamento risulta fastidioso, si può ricorrere anche a una crema anestetica. È bene che sia l’operatore che il paziente indossino degli occhiali protettivi.

Controindicazioni

Il laser non è consigliabile alle donne in gravidanza e a quelle che stanno attraversando un periodo di cambiamenti ormonali, come la menopausa, perché la pelle risulta molto più sensibile. Molta attenzione va posta in caso di presenza di nei cutanei, anche se questi possono essere protetti con una matita bianca e un gel protettivo.

Svantaggi

Tra gli svantaggi c’è anche il fatto che il laser non funziona sui peli bianchi ed ha minore efficacia sui peli biondi, proprio perché si basa sulla melanina. Sempre per lo stesso motivo, è stata per molto tempo sconsigliata sui soggetti con carnagione scura, perché poteva portare a depigmentazioni, oltre ad essere poco efficace. Con il progredire della tecnologia, però, sono stati sviluppati nuovi dispositivi in grado di superare questa criticità.

Quante sedute servono per l’epilazione

Si consiglia di fare almeno da 5 a 10 sedute; la durata può variare da 15 minuti a 4 ore e questo dipende da quale zona viene trattata e dal tipo di peluria che si ha.

Costi

I costi della depilazione laser, quando la tecnologia era ancora agli inizi e non era molto diffusa, erano molto elevati ma oggi si sono notevolmente ridotti si aggirano attorno ai 30-50 euro a trattamento per baffetti, ascelle, inguine e 80-100 euro a seduta per braccia e gambe, tenendo sempre conto che il numero dei trattamenti varia a seconda dell’età e del la tipologia di peli che si hanno.

Consigli

Per tutti questi motivi, prima di sottoporsi alla depilazione laser, è consigliato chiedere un parere a un dermatologo. È indispensabile sottoporsi a più sedute per ottenere dei risultati, a mano a mano che si eseguono i trattamenti i peli crescono meno velocemente e sempre più sottili e dopo vari trattamenti l’80% dei peli saranno eliminati.