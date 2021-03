Manicure californiana, il nail trend che rende le unghie lucide e curate senza l'uso dello smalto

La manicure californiana è un nuovo nail trend che sta spopolando, poiché rende le unghie perfette e lucide in modo naturale, senza dover ricorrere a prodotti cosmetici spesso nocivi per la falda ungueale. Facilissima da realizzare e trattamento unisex, perfetto anche per lui, la manicure californiana mette al centro la salute delle unghie e può essere fatta anche a casa, con pochi prodotti e strumenti essenziali. Per ottenere risultati sorprendenti anche con il fai da te, scopriamo come fare da sola a casa una perfetta manicure californiana.

Che cos'è la manicure californiana

Cura, nutrimento e idratazione sono i punti principali che stanno alla base della manicure californiana, un trattamento di “peeling” che rende le unghie luminose e lucide in modo naturale.

Adatta a chiunque desideri rendere luminose le unghie senza l'utilizzo dello smalto, questo tipo di manicure è a lunga durata, si realizza "a secco", ovvero senza lasciare le unghie in ammollo, e ha come obiettivo quello di idratare la pelle delle mani: grazie alla manicure californiana, infatti, sia le cuticole che le unghie hanno la possibilità di godere di un trattamento ultra nutriente, con un massaggio continuo e delicato in grado di ammorbidirle e lucidarle.

Come fare la manicure californiana

Per effettuare la manicure californiana avrai bisogno di:

crema nutriente per unghie e cuticole;

bastoncini di legno d’arancio;

nail buffer a 3 facce;

crema idratante per le mani.

Per prima cosa, massaggia la crema nutriente sulle mani, insistendo sulla zona delle unghie e sulla pelle che le circonda. Il massaggio va effettuato con movimenti circolari senza farsi prendere dalla fretta: questo momento della manicure, infatti, deve essere considerato come una vera e propria coccola per le mani. Prenditi il tuo tempo, rilassati e prenditi cura delle tue unghie, ricorrendo magari anche all’aiuto di musica rilassante o di diffusori di incenso e oli essenziali.

Una volta assorbito in profondità il trattamento nutriente puoi procedere con la rimozione dolce delle cuticole. Utilizza il bastoncino di legno d’arancio per spingerle il più possibile indietro, verso la matrice, evitando di strofinare in maniera eccessiva: le cuticole, infatti, risulteranno ammorbidite dalla crema applicata, e verranno via senza fatica.

Dopo aver eliminato ogni residuo di crema dalle unghie, arriva il momento della limatura. Il nail buffer a 3 facce è comodo e intuitivo da usare, essendo uno strumento 3 in 1 che riduce i costi e semplifica l'esecuzione della manicure anche per le meno esperte, presentando i numeri delle diverse fasi su ogni lato.

La prima fase - da eseguire con il lato numero 1 - consiste nell'accorciare le unghie, facendo attenzione a limarle in maniera delicata e sempre nello stesso verso, e nel dare loro la forma desiderata (ovale, squadrata, a ballerina, ecc.).

Poi, procedi con il lato numero 2, quello opacizzante, così da levigare le unghie, appianare eventuali rigature ed eliminare il più possibile le imperfezioni e i residui della limatura appena effettuata.

Infine, lucida le unghie con il lato numero 3: passa delicatamente due o tre volte il buffer su tutta la superficie delle unghie, senza premere né sfregare eccessivamente, così da conferirgli brillantezza e luminosità naturali. Se usato in modo corretto, infatti, il buffer agisce in maniera delicata, senza danneggiare la lamina, e regala unghie lucide, sane e curate. Concludi applicando la crema idratante sulle mani.