Maschere viso alla zucca fai da te per una perfetta skincare quotidiana in autunno

La zucca, insieme alle castagne, è l'alimento protagonista della stagione autunnale. Buona da mangiare per le sue proprietà e benefici, la zucca può diventare anche una preziosissima alleata della nostra skincare quotidiana. Ecco che allora vogliamo proporvi 4 maschere fai da te alla zucca super naturali per una pelle radiosa, idratata e libera dalle impurità.

Maschera idratante alla zucca

Questa maschera fai da te è perfetta se si ha bisogno di idratazione e in caso di pelle normale. Come procedere? Basta mescolare 50 grammi di zucca, con miele, yogurt bianco (circa 50 grammi) e due cucchiai di zucchero. Mescola bene e una volta ottenuto un composto liscio, applicalo su tutto il viso per una decina di minuti; puoi rimuovere con una spugnetta oppure semplicemente con acqua tiepida.

Maschera alla zucca per pelle impura

Rimuovere le impurità con una maschera alla zucca fai da te è semplicissimo; basta mescolare 50 grammi di zucca ridotta in purea con un pezzettino di banana, un po' di miele e del succo di limone. Una volta ottenuto un composto omogeneo e liscio applicalo sul viso e lascialo in posa per 15 minuti.

Maschera alla zucca per pelle secca

La pelle secca ha bisogno di nutrimento, per questo ti consigliamo di mescolare 50 grammi di purea di zucca, insieme a un cucchiaino di olio Evo, un uovo, e un po' di miele. Questo composto va applicato sul viso, evitando la zona del contorno occhi, e lasciato in posa per circa 20 minuti.

Maschera fai da te per pelle grassa

Per la pelle grassa e lucida, mescola 50 grammi di zucca frullata, con un cucchiaino di aceto di mele e un uovo. Anche in questo caso, applica sul viso per 20 minuti. Risciacqua abbondantemente il tutto con acqua tiepida.