Maskne: cause e rimedi per combattere la nuova acne da mascherina

Novità che hanno sconvolto la nostra vita quotidiana caratterizzano l'ultimo anno vissuto in piena pandemia. Ed ecco che, tra le altre cose, arriva anche una nuova forma patologica, "battezzata con il termine di 'maskne', derivante dalla fusione delle parole 'mask' (mascherina) e acne". Lo spiega all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia e co-coordinatore della Scuola di specializzazione medica in Scienze dalla nutrizione-Dipartimento di Studi europei Jean Monnet.

"Si tratta, in sostanza, di una forma di acne reattiva, provocata dal prolungato utilizzo della mascherina in qualità di dispositivo di protezione individuale. Il trend di interesse verso questa patologia della pelle, emergente nella popolazione generale, sembra essere decisamente crescente, come risulta dalle consultazioni online che il termine fa registrare sui principali motori di ricerca".

Acne da mascherina: le cause

La mascherina, purtroppo, peggiora le condizioni della pelle: chi ha la pelle grassa si è trovato a fare i conti con una produzione eccessiva di sebo; chi ha la pelle secca avrà sentito sicuramente l'esigenza di mettere più crema idratante. I fattori scatenanti della 'maskne' sono l'attrito costante della mascherina contro il viso, l'umidità derivante dalla respirazione e la crescita eccessiva di batteri.

Tra le persone maggiormente colpite ci "sarebbero gli operatori sanitari, costretti ad uso prolungato della mascherina, e tutti quei soggetti che già presentano patologie cutanee del volto quali acne e rosacea, dermatiti seborroiche e periorali. - ricorda Minelli - Ciò che provocherebbe di fatto la patologia, si pensa possa essere l’aumento della temperatura, che a sua volta porterebbe a una maggiore produzione di sebo, con contestuale variazione del microbiota cutaneo e formazione di papule e vescicole nelle sedi di applicazione del dispositivo".

Acne da mascherina: i rimedi

I consigli per evitare che si verifichi "sono il frequente cambio della mascherina (a prescindere dall’utilizzo di una chirurgica o di una Ffp2), una frequente idratazione del viso con ridotto utilizzo di 'make-up', che favorirebbe ulteriori variazioni di pH cutaneo", suggerisce Minelli.