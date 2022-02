Un momento di benessere offerto a tutte le donne: l'iniziativa da non perdere in città

Un tempo tutto per sé, per conquistare benessere, allentare le tensioni e ritrovare energie: Superotto è il regalo offerto da PerForm ASD e Associazione CLIC in occasione dell'8 marzo a tutte le donne senza distinzione di età, preparazione atletica, allenamento.

Gli incontri e come partecipare

Tre appuntamenti in presenza presso PerForm, al III piano di via Battisti 26, con altrettante esperte per conoscere se stesse e lavorare sull'autoconsapevolezza. L'unico sforzo da fare è iscriversi inviando una mail a info@performtrieste.com: la prenotazione, infatti, nel rispetto della normativa anti-Covid è obbligatoria.

Le organizzatrici hanno pensato anche ad agevolare la partecipazione delle donne con figli e, in contemporanea ai seminari destinati alle mamme, propongono attività per bambini e bambine finalizzate a lavorare sulle emozioni attraverso il gioco: si terranno sempre in via Battisti 26, al II piano, nella sede dell'associazione CLIC (informazioni e prenotazioni a info@clictrieste.it).

Entrambe le iniziative, che si svolgeranno sabato 19 febbraio (dalle 10.30 alle 12 con Alessandra Severi sul tema “Vivi l'onda. Aprirsi al piacere”), sabato 5 marzo (dalle 10 alle 12 con Marta Melucci sul tema “Io centro”) e martedì 8 marzo (dalle 20 alle 21 con Alessandra Tisato sul tema “Special Yin Yoga”), sono gratuite, ma chi lo desidera potrà fare una donazione che sarà devoluta al GOAP, l'associazione che gestisce il Centro Antiviolenza di Trieste. Potete trovare il programma completo e ulteriori dettagli su www.performtrieste.com.