Tinta per capelli: 5 mosse di bellezza per farla durare a lungo anche in estate

Giocare con il colore dei capelli è un po’ come giocare con il make-up. Tingersi i capelli è una pratica diventata ormai comunissima ed ha come spinta principale motivazioni estetiche. Tinte sempre più stravaganti fanno comparsa tra i maggiori trend degli ultimi anni, più si osa più si è alla moda.

Tingersi i capelli è ormai una pratica a cui ricorre la maggior parte delle persone, sia per necessità che per divertimento. Ma se è vero che, appena usciti dal parrucchiere, i capelli colorati risultano luminosi e dai riflessi multisfaccettati, è anche vero che, complici acqua, sole e altri fattori esterni, la tinta dopo un paio di settimane inizia a scaricare colore, rischiando di comportare l’odiato effetto “paglia”. I capelli colorati, infatti, hanno bisogno di cure in più per mantenersi sani e brillanti, ecco allora i consigli per trattarli al meglio e mantenere nel tempo una tinta luminosa.

Nutri e idrata

Se i capelli sono sfibrati e secchi, il colore non potrà mai apparire al meglio, mentre risplende quando i capelli sono lucidi e sani. Ecco perché è fondamentale idratare i capelli, applicando regolarmente una maschera trattamento idratante e nutriente.

Occhio all'acqua bollente

Fai attenzione all'acqua bollente e alle asciugature con piastre e phon molto caldi, il calore infatti apre le squame superficiali facendo scaricare velocemente il colore. Preferisci un risciacquo finale con acqua fredda, al massimo tiepida.

I prodotti giusti

Oltre a dover porre la giusta attenzione nello scegliere una tinta professionale di qualità e il più naturale possibile, è importantissimo scegliere con cura anche i prodotti da utilizzare dopo il trattamento.

Lo shampoo di casa dovrà essere appropriato alle specifiche esigenze dei tuoi capelli, se li lavi frequentemente, ad esempio, opta per prodotti che siano il più delicati possibile, mentre per i capelli colorati, scegli uno shampoo a pH bilanciato. Evita prodotti troppo aggressivi e quelli che contengono solfati, in favore di shampoo dalle formulazioni più naturali.

Proteggi i capelli

Se sottoponi spesso i capelli a sole, salsedine e cloro non dimenticare di applicare spray protettivi e prodotti rinforzanti, così da evitare di far schiarire la tinta prima del dovuto.

Il conditioner

Per rallentare lo scolorimento della tinta, un’ottima soluzione è usare un conditioner specifico con pigmenti colorati, come un hair gloss della propria tonalità.

Dove acquistare prodotti per la cura dei capelli a Trieste

Ecco alcuni consigli: