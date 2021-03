Dal taglio al colore: i trend capelli della primavera 2021

La primavera è finalmente arrivata: le temperature sono in aumento e le belle giornate ci accompagneranno per diversi mesi. Ed ecco che insieme a quella che viene considerata la stagione della rinascita è finalmente arrivato anche il momento di dare una rinfrescata al look. Non c'è niente di meglio di iniziare una nuova stagione con un nuovo taglio di capelli per rinnovare il proprio look e prepararsi a vivere una nuova parte dell'anno. Ma quali sono gli ultimi trend in tema capelli in questa primavera 2021? Ecco le due tendenze ufficiali della nuova stagione.

Taglio capelli: il trend della primavera 2021

Per quanto riguarda il taglio, buone notizie per chi ama avere una chioma voluminosa: via libera al lungo, però, con il ciuffo corto. È proprio questa, infatti, la tendenza moda della stagione dei fiori che vuole dare spazio a tutte le ragazze amanti dei capelli lunghi che, però, possono optare per un bel ciuffo corto, o frangia, per dare maggiore movimento e carattere ai propri capelli.

Colori: il trend ufficiale della bella stagione

Per quanto riguarda il colore, i capelli rosso rame sono ufficialmente l’ultima tendenza; una nuance molto luminosa e simile all'arancione ideale soprattutto per chi ha un incarnato chiaro. I capelli rosso rame comprendono diverse sfumature: esistono infatti tonalità più accese e chiare e nuance più scure, individuare quella che ci sta meglio è importante per ottenere un effetto strepitoso. Se avete i capelli scuri dovrete decolorarli, se invece siete bionde basterà fare la colorazione senza schiarire i capelli.

Purtroppo una delle pecche dei capelli rosso rame è il mantenimento: il rosso, infatti, è uno dei colori che tende maggiormente a scaricare dopo ogni lavaggio, proprio per questo motivo il colore potrebbe necessitare di essere ripassato almeno una volta al mese.