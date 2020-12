Make-up: i trend dell'inverno 2020-2021

Temperature basse e giornate uggiose ma accompagnate dalla magica atmosfera natalizia. Con l'apertura di dicembre siamo entrati a pieno ritmo nella stagione più fredda dell'anno. Questo periodo, in attesa delle feste, non può farci rinunciare alla cura del nostro look. Dunque, cosa dicono le ultime tendenze riguardo al make-up per questo inverno 2020-2021?

I colori

Partiamo proprio dai colori e concentriamoci sugli occhi. Le tonalità di bronzo, oro e marrone, a prescindere dal colore degli occhi, sono il must have di questa stagione. Una particolare attenzione va rivolta anche alle ciglia, meglio se lunghe e sinuose. Immancabile anche l’eyeliner che rende l’occhio più particolare e lo sguardo più intenso. Il trucco occhi sarà protagonista indiscusso, così come le sopracciglia. Continueranno a spopolare le soap brows, ovvero le sopracciglia lucide come se fossero insaponate, pettinate alla perfezione preferibilmente verso l’alto.

Per quanto riguarda la base, continuerà a spopolare la pelle effetto glow e le labbra - nonostante l’uso della mascherina - si vestiranno di colori intensi grazie a rossetti scuri ad effetto un po' goth. A spopolare è il rossetto demi matt. Il tradizionale rosso farà da padrone ma secondo gli ultimi trend, sulle labbra delle donne vedremo anche delle sfumature di viola, colore consigliato soprattutto per le carnagioni scure.

Stile

Se desiderate restare al passo con le tendenze e la moda occhio ad osare troppo. Il make-up perfetto di questi mesi freddi sarà infatti assolutamente semplice e dovrà dare un effetto super naturale. Puntate su colori neutri e tonalità delicate, l’effetto deve essere quello di un viso pulito. Per ottenere il giusto risultato andranno molto bene le sfumature del rosa.