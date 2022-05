Dai colori allo stile: tutti i trend manicure per la moda primavera estate 2022

La bella stagione si avvicina, e con lei sono in arrivo le nuove tendenze moda. Parlando di unghie e smalti, i diktat della Primavera 2022 prevedono colori perfetti per soddisfare i gusti di tutte: dalle tonalità romantiche e femminili, come il rosa e il nude, per manicure più sobrie e sofisticate, alle nuance vitaminiche, vivaci e coloratissime, come il Very Peri, il colore dell'anno secondo Pantone. Per quanto riguarda il finish, inoltre, via libera a smalti gelly e super glitterati.

Per una manicure super glamour, ecco allora i colori unghie più girlish e di tendenza per la moda primavera estate 2022.

Unghie primavera 2022: il Very Peri

Il Very Peri è una delle tonalità più cool della moda primavera 2022: colore dell’anno secondo Pantone, non solo per quanto riguarda le unghie, ma anche per il make up e la moda in generale, Very Peri mostra un'attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un'espressività fantasiosa.

Colori smalto 2022: tonalità nude

Le tonalità nude sono tutte quelle tonalità che riprendono i colori della pelle: una gamma di nuance molto ampia, capace di regalare alle mani un aspetto naturale, elegante e curato. Perfettamente in linea con le tendenze moda della Primavera Estate 2022, lo smalto nude sarà uno dei grandi protagonisti della stagione in tutte le sue sfumature, dal rosa pallido al caramello caldo.

Ricorda però che, per scegliere lo smalto migliore per la tua manicure, dovrai optare sempre per una tonalità più scura o più chiara rispetto alla carnagione, o rischi che diventi un tutt'uno con la tua mano.

Colori smalto primavera estate 2022

Sfumature di rosso: dal corallo al poppy red, lo smalto rosso più classico si impone con tutte le sue sfaccettature come colore unghie 2022.

Blu e azzurro chiaro: sofisticate, eleganti e perfette su tutti i tipi di unghie, le tonalità fredde degli azzurri e dei blu sono un’alternativa ideale ai colori più chiari e cremosi.

Tendenze unghie primavera estate 2022

Grazie al ritorno della moda anni 2000, la French Manicure è tornata in auge arricchendosi di nuove versioni decisamente più moderne e frizzanti, come ci ha mostrato anche Blelen Rodriguez con la sua manicure in stile Arcobaleno.

La French Manicure, quindi, può essere indossata nella sua versione più classica ma anche in stile multicolor, dove la lunetta viene dipinta con colori pastello invece del solito bianco, con linee grafiche dinamiche e originali o nella versione reverse, dove la lunetta interna viene dipinta con un colore diverso rispetto al resto unghia.

Per concludere con le tendenze unghie della primavera estate 2022 non potevamo non citare il multicolor, che si caratterizza per gli immancabili colori pop che anticipano il mood estivo, e gli smalti magnetici, capaci di creare sfumature incredibili e di donare alle unghie l'aspetto di gemme scintillanti grazie all’utilizzo della palettina magnetica.