Selvagge e spettinate: il trend sopracciglia delle star

Sopracciglia folte, sagomate, spesse: sono diversi i trend che in questi ultimi anni sono diventati popolari tra vip e non per valorizzare lo sguardo. Spulciando tra i profili social delle influencer e delle star ci siamo accorti che è tornata una tendenza che ad una prima occhiata potrebbe sembrare bizzarra ma che va molto di moda: stiamo parlando delle cosiddette "feathered brows", delle sopracciglia selvagge spettinate, movimentate come piume.

Insomma, niente più la perfezione geometrica che in tante ricercano e che spesso risulta troppo finta. La tendenza è stata creata qualche anno fa dal make-up artist Mario Dedivanovic, truccatore delle dive, tra cui Kim Kardashian. Egli propone una formula più naturale: sopracciglia "effetto piuma", sempre folte ma spettinate, dallo stile un po' selvaggio.

Come realizzarle.

Ecco una guida dal sito sieropersopracciglia.eu per realizzare l'effetto piuma. Per quanto riguarda l'occorrente avrete bisogno di:

ombretto;

eyeliner o matita per sopracciglia;

cera incolore o gel per sopracciglia;

pettine per sopracciglia;

correttore o matita nude.

Ecco come procedere: per prima cosa pettinate le sopracciglia verso l'alto. Con il pennello e l’ombretto (si può anche usare la matita) delineate la parte superiore del sopracciglio. Iniziate da un terzo della lunghezza e dirigetevi poi verso l’angolo esterno dell’occhio. Delineate anche il bordo inferiore e create una linea decisa con un movimento delicato ma veloce. Procedete dall'inizio della sopracciglio verso l'alto e poi avanzate verso la tempia.

Fate dei brevi tratti con una matita o un pennello intinti di crema (anche viso) per modellare i peli. È importante abbinare il colore del prodotto al colore dei capelli. Pettinate le sopracciglia verso l'alto.

Sotto la linea inferiore delle sopracciglia applicate un correttore o un ombretto delicato per aprire l’occhio e sollevare otticamente la cresta sopraccigliare.

Adesso è il momento di ” domarle”: prendete del siero per sopracciglia incolore o della cera e pettinate i peli verso l'alto.