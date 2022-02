Tonificare senza ingrossare i muscoli: che tipo di allenamento scegliere?

Sono molte le donne che in questo periodo dell'anno cominciano a dedicare maggiore tempo all'attività fisica in vista della bella stagione, che sia in palestra, con un buon allenamento all'aria aperta o ancora con i numerosi programmi online c'è davvero l’imbarazzo della scelta.

C'è però un pregiudizio di cui molte sono ancora oggi convinte: fare attenzione al troppo esercizio fisico per evitare che i muscoli si ingrossino troppo. Sarà vero? In realtà non è proprio così, esistono inoltre dei programmi di allenamento che possono aiutarci a dimagrire e tonificare senza ingrossare i muscoli.

L’esercizio fisico fa crescere i muscoli?

Molte donne che si approcciano all'attività fisica vorrebbero dimagrire ma non amano il tipico aspetto muscoloso di un fisico super allenato. Si pensa poi che siano alcuni sport a favorire questo processo, in primis il sollevamento pesi e il ciclismo. In realtà, l’attività fisica isotonica come quella con i manubri rende il nostro corpo più magro e sodo, tonificando il muscolo ma non rendendolo più grosso.

Per far crescere la massa di un muscolo infatti non solo dovremmo seguire un'alimentazione altamente proteica e calorica, ma bisognerebbe anche svolgere allenamenti intensivi con pesi molto pesanti. Inoltre, il naturale processo che porta all'ipertrofia è molto più sviluppato negli uomini che nelle donne. Diverse ricerche effettuate a riguardo hanno evidenziato che programmi di allenamento basati sull'utilizzo dei pesi hanno dato risultati analoghi sia negli uomini che nelle donne: nessuna o lieve variazione del peso corporeo complessivo, significativa diminuzione del grasso corporeo, aumento significativo della massa corporea magra e "soprattutto nei maschi (perché più predisposti all'ipertrofia), aumento della dimensione delle fibre muscolari".

Ciò significa che le donne che si allenano con i pesi possono ottenere un miglioramento della composizione corporea, ma i volumi non aumenteranno tanto quanto quelli degli uomini.

Tonificare senza ingrossare i muscoli: quale allenamento?

Se poi cerchiamo un particolare tipo di allenamento che ci aiuti a dimagrire e tonificare ma senza metter su massa muscolare (che comunque non ci renderà più "grosse") è consigliabile svolgere esercizi a corpo libero o discipline come pilates e yoga. Anche dedicarsi ad attività aerobiche favorisce il dimagrimento, magari alternandole ad una breve sessione di ginnastica anaerobica a più ripetizioni e con brevi pause.