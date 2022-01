Alimentazione healthy e mini workout casalinghi per tornare in forma con l'app Gorillas

Attiva un’iniziativa che ci consente di rimetterci in forma per affrontare al meglio il nuovo anno: il servizio di spesa on demand Gorillas propone un nuovo format video di workout casalinghi, facili da fare e che non richiedono più di 10 minuti per essere completati.

Poiché una routine di benessere passa anche da una sana alimentazione l'app lancia anche una collection dedicata ai prodotti healthy. Dunque perché non approfittarne? La pacchia delle festività dove ogni sgarro è concesso è finita, l’anno nuovo è entrato nel vivo ed è arrivato il fatidico momento di stabilire i buoni propositi e cominciare a lavorare per ritornare in forma in vista della bella stagione.

Come funziona Back in Shape

Ad accorrere in aiuto ci pensa proprio Gorillas che fino al 31 gennaio darà una mano a tornare in forma in modo semplice e concreto con il format "Back in Shape". Gorillas mette infatti a disposizione una selezione di mini video di workout casalinghi, facili da fare e che non richiedono più di 10 minuti per essere completati. Tra questi, ad esempio, il workout Gorillas six-pack studiato con il personal trainer Giorgio Galbiati che propone un circuito con focus addominali composto da:

mountain climbers;

sit up;

bike crunch;

skip (o high knees);

diverse forma di plank.

Tutti gli esercizi sono in perfetto stile Gorillas: possono essere tranquillamente svolti da casa e richiedono solo pochi minuti per costruire la propria routine e riprendere in fretta i ritmi di abitudini sane in modo molto più facile. Ma senza la giusta alimentazione è dura tornare in forma rapidamente. Per questo Gorillas propone una selezione di alimenti healthy consigliati dai trainer che hanno creato i workout. Filetto di salmone? Carote arrostite? Vellutate bio? Tutti i consigli per una corretta alimentazione sono comodamente indicati nell'app di Gorillas per rendere ancora più semplice la scelta di una spesa sana da accompagnare ad ogni workout.