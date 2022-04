Giornata internazionale dello sport: come migliorare salute, fisico e psiche con l'attività fisica

Oggi, 6 aprile, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di proclamare il 6 aprile come "giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace" perché questa data ricorda l'inaugurazione, nel 1896, dei primi giochi olimpici dell'era moderna, ad Atene: il 6 aprile 1896 nascevano così i Giochi della I Olimpiade (i primi giochi olimpici dell'era moderna), grazie anche al contributo di Pierre de Coubertin.

L'Onu, con questa commemorazione, "invita gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e in particolare l'Ufficio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la pace, le organizzazioni internazionali competenti e le organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile, comprese le organizzazioni non governative e il settore privato e tutti gli altri soggetti interessati a cooperare, osservare e sensibilizzare alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace".

I benefici dello sport

Anche noi nel nostro piccolo possiamo fare la differenza, dedicando qualche ora a settimana a delle buona attività fisica. I benefici che ne possono derivare sono infiniti e poi questo è il periodo ideale per iniziare: le giornate più lunghe e le temperature più miti ci permettono di trascorrere più tempo fuori casa, potremmo quindi approfittarne per degli allenamenti outdoor in vista della bella stagione. Salute e forma fisica ringrazieranno.

Lo sport serve a farci divertire e ritrovare la forma fisica e con l’arrivo della bella stagione possiamo finalmente praticare la nostra attività preferita all’aperto. Ognuna comporta una serie di benefici, l’importante è svolgerla in totale sicurezza.

Il corpo trae beneficio dallo sport, ma è importante considerare che se si pratica all’aperto anche a livello psicologico si ha un senso di serenità. Tra i principali vantaggi ci sono:

maggiore socializzazione: è possibile allenarsi in gruppo, con gli amici e condividere un’attività con loro;

scoperta di nuovi luoghi: correre o andare in bicicletta permette di conoscere zone della città che non abbiamo mai visitato;

riduce lo stress: dopo una giornata di lavoro, fare sport all’aperto rilascia endorfine, ormoni che trasmettono una sensazione di benessere;

migliora il riposo: fare sport all’aperto risente dell’orario e del clima, quindi allenarsi quando c’è ancora luce influenza i meccanismi sonno-veglia e migliora la qualità del riposo.

Ma quali sono gli sport più amati e praticati dagli italiani? Per scoprirlo clicca qui.