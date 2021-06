Fitness: i falsi miti su sport e dimagrimento

Sport e dimagrimento, su questa questione se ne sentono davvero tante: utilizzare pesi fa gonfiare troppo il muscolo, è possibile perdere grasso localizzato con esercizi mirati, sudare fa dimagrire e tanto altro ancora. Ma cosa c'è di vero? Ecco una serie di falsi miti da sfatare sull'argomento per un allenamento più consapevole.

Con l'allenamento il grasso si trasforma in muscolo

Esistono sport più indicati per bruciare il grasso (bici, corsa, nuoto, Hiit) e attività che servono prettamente a rinforzare il muscolo (Gag, Pha). In quest'ultimo caso, grazie a questi allenamenti il tuo corpo produrrà del muscolo, ma non farà sciogliere il grasso.

Sudare fa dimagrire

Certo, il calore e gli esercizi intensi fanno sudare, è vero, ma si tratta semplicemente di una perdita di acqua e non di un vero dimagrimento, quindi di una perdita di grasso.

Esercizi mirati per dimagrire localmente

Allenamento mirato per addome, glutei, braccia o gambe? Sicuramente ne avrete sentito parlare e anche voi ne avrete provato qualcuno in base al tipo di obiettivo che desiderate raggiungere. Ma il cosiddetto "dimagrimento localizzato" esiste davvero?

Il dimagrimento localizzato è una teoria non confermata in ambito scientifico che identifica la possibilità di accentuare la riduzione del grasso corporeo (massa grassa) in zone specifiche del corpo tramite allenamenti specifici, ma secondo diversi esperti, in realtà, l'effetto lipolitico in determinate zone corporee viene condizionato da diversi fattori individuali come il sesso, il profilo ormonale, l'appartenenza ai diversi tipi costituzionali ed altro ancora.

Questa teoria, che sostiene come il grasso di deposito possa essere ridotto in zone specifiche del corpo tramite allenamenti fisici mirati, dunque, non è ancora oggi validata dalla ricerca scientifica. In generale poi, fare gli esercizi permette di bruciare il grasso nei tessuti adiposi, quindi in quelle zone dove c'è maggiormente grasso accumulato. Non viene bruciato il grasso nella zona che stai facendo lavorare.

Fare sport fa gonfiare troppo

Falso anche questo. Se la massa muscolare cresce è perché l'allenamento viene abbinato ad un'alimentazione molto proteica. Al contrario, non si corre questo rischio. Stessa cosa vale per i pesi.

Fare sport fa dimagrire

Praticare un'attività sportiva regolarmente aiuta a scolpire e a tonificare il corpo, e aiuta senza dubbio anche a bruciare le calorie. Ma dire che lo sport faccia dimagrire è forse un po' eccessivo: se vuoi perdere peso è indispensabile associare al movimento un'alimentazione sana ed equilibrata.

Bere tanta acqua per dimagrire

Durante una dieta, bere acqua permette di idratare l’organismo, combattere la ritenzione idrica e facilitare il drenaggio delle tossine che si accumulano nel nostro corpo, ma bere acqua non serve assolutamente a bruciare il grasso e quindi a farci dimagrire. Al massimo, aumenterà il nostro senso di sazietà spingendoci, forse, a mangiare di meno.