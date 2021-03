Le tendenze fitness del 2021 secondo l'American College of Sports Medicine

Quali sono i trend dell'anno nel mondo dello sport e del fitness? A stilare la classifica delle dieci tendenze più in voga del 2021 ci ha pensato il Report annuale dell'American College of Sports Medicine, una delle massime autorità globali nell'ambito del fitness. Il Report, giunto alla quindicesima edizione, ha individuato gli sport più amati e praticati, ma anche fatto emergere come attuali trend i cambiamenti d'abitudine legati alla pandemia. Scopriamoli.

1 - Virtual online training

Un trend già partito nel 2020 potremmo dire per necessità: fare sport fa bene alla salute e molti di noi non ci hanno certo rinunciato. Il workout solitario o teleguidato ha rappresentato la prassi della quarantena: il Covid-19 ha messo a dura prova gli sportivi ma non ha fermato gli appassionati di fitness e a dimostrarlo sono state tantissime palestre, influencer e trainer che durante i mesi di chiusura hanno messo a disposizione lezioni online sui loro profili social, mantenendo un collegamento diretto e costante con i propri allievi. Ed è così che allenarsi in questo modo, forse anche più comodo, è diventata un'abitudine anche per chi non lo avrebbe mai pensato.

2 - Tecnologia indossabile

Tra le tendenze del mondo del fitness per l'anno 2021, secondo migliaia di operatori ed esperti di tutto il globo, si conferma tra i primi posti la tecnologia indossabile. Anche quest'anno fitness tracker e smartwatch dominano la classifica, ma al secondo posto (primo posto nel 2020). Dispositivi molto apprezzati e utilizzati da un gran numero di utenti in tutto il mondo. Si stima, infatti, che oggi l'industria della tecnologia indossabile generi, a livello mondiale, un giro d’affari pari a ben 95 miliardi di dollari.

3 - Body weight training

Tra i trend troviamo degli esercizi a corpo libero di allenamento della forza che utilizzano il peso dell'individuo per fornire resistenza contro la gravità. Questi esercizi possono migliorare una serie di abilità biomotorie tra cui forza, potenza, resistenza, velocità, flessibilità, coordinazione ed equilibrio.

4 - Attività outdoor

Anche fare sport al parco o comunque all'aria aperta è diventata un'abitudine sempre più amata e consolidata: fa bene al corpo e alla mente. Tra i diversi e innumerevoli benefici ricordiamo che consente una maggiore ossigenazione e rafforzamento dei muscoli; innesca processi di rafforzamento delle difese immunitarie; il corpo e la mente ricevono stimoli positivi grazie al contatto con l’ambiente circostante; l’esposizione al sole nelle belle giornate consente di immagazzinare e assorbire la vitamina D e tanto altro ancora. Inoltre, per chi ama la natura e scoprire è l'ideale: allenarsi da soli e all'aria aperta, infatti, consente di conoscere nuove zone e nuovi percorsi.

5 - Allenamento HIIT (ad alta intensità)

Uno dei workout più gettonati negli ultimi tempi: l'allenamento ad alta intensità (in inglese High Intensity Interval Training, abbreviato Hiit) è un allenamento cardiovascolare che si basa sull’alternanza di lavoro a bassa intensità ed alta intensità. Ci si allena in modo continuativo, lavorando sulle variazioni della frequenza cardiaca. Si tratta di una tipologia di workout che negli ultimi tempi ha riscosso grande successo grazie alla sua straordinaria capacità di far bruciare grassi. Qual è il segreto di tanta efficacia? Il tutto risiede nel lavoro svolto dal cuore: il battito cardiaco così alto, infatti, permette di bruciare grasso in meno tempo. Inoltre, questo allenamento aumenta il metabolismo facendo bruciare calorie anche dopo averlo terminato.

6 - Allenamento virtuale

Anche praticare sport in casa non deve essere considerato qualcosa di negativo e poco efficace: basta seguire un allenamento ben preciso, eseguire degli esercizi specifici sulla tipologia di risultato che si desidera ottenere e con poco potrete raggiungere risultati efficienti. E a farci raggiungere gli obiettivi prefissati e massimizzare i risultati ci pensano oggi i personal trainer, le app o i canali YouTube che ci guidano per allenamenti ad hoc anche e direttamente da casa.

7 - L’esercizio fisico come medicina

Che l'esercizio fisico faccia bene alla salute è risaputo. Uno dei trend è infatti quello di considerare l'allenamento come strumento di valutazione e cura. Oggi i medici possono prescrivere ai propri pazienti lo sport come "farmaco" preventivo e curativo.

8 - Allenamento con i pesi liberi

Anche questa modalità di allenamento è molto apprezzata e implica l’utilizzo di manubri, bilancieri, kettlebell e palle mediche.

9 - Attività per i senior

Anche le persone di una certa età hanno cominciato ad interessarsi all'allenamento sportivo, con il passare degli anni sempre di più. Questa fascia di popolazione ha maggiore disponibilità economica ed è quindi un mercato particolarmente interessante al quale proporre attività ad hoc.

10 - Personal training

Ultimo posto ma comunque in top 10 l'allenamento individuale svolto con un personal trainer. Il servizio include la valutazione della forma fisica, l'individuazione degli obiettivi e la configurazione di programmi di allenamento personalizzati.