Sport: le attività mirate per eliminare la cellulite

Le giornate sono diventate più lunghe e le temperature pian piano sempre più miti, ecco che allora dopo un anno a dir poco duro il nostro pensiero vola all'estate, al mare, alle vacanze ed anche alla prova costume. Molti hanno già iniziato a correggere le proprie abitudini alimentari per perdere qualche chilo di troppo, ma c'è anche chi deve fare i conti con uno degli inestetismi più difficili da eliminare, la cellulite. Qual è la soluzione più veloce per cercare di eliminare, o almeno attenuare, questo problema?

Cos'è la cellulite

La cellulite è un problema diffusissimo che colpisce un gran numero di donne, circa otto su dieci, in maniera più o meno grave sia in giovani che mature. Sono pochissime, infatti, coloro che non la conoscono.

La cellulite è strettamente legata agli ormoni femminili, gli estrogeni, che favoriscono il deposito di grasso nel tessuto sottocutaneo. Interessa principalmente cosce, glutei, ginocchia, caviglie, più raramente, addome e arti superiori. A volte presenta un carattere familiare e compare generalmente dopo la pubertà, con accentuazione e recrudescenza durante la gravidanza e la menopausa.

Le cause sono varie, da una dieta scorretta alla sedentarietà, dallo stress al tipo di abbigliamento che indossiamo, ma può essere causata anche da fattori di ereditarietà.

Un corretto stile di vita, un'alimentazione equilibrata ed adeguata fanno sì che pesantezza, gonfiori alle gambe e cellulite, causati da un rallentamento del circolo venoso, possano essere prevenuti e curati. Stipsi e ritenzione idrica sono, infatti, due tipici segnali di un insufficiente esercizio fisico associato ad un'alimentazione scorretta. Contro questo inestetismo cutaneo l’unico rimedio davvero efficace è lo sport. Oltre all'attività fisica, però, bisogna necessariamente associare una corretta alimentazione, limitare il consumo di sale, e non dimentichiamoci dell’acqua (anche tisane drenanti), fondamentale per riuscire a eliminare i cuscinetti adiposi e la ritenzione idrica.

Sport contro la cellulite

Quindi la parola d'ordine è muoversi. Ma quali sono gli sport più adatti a combattere questo problema? Ecco qualche consiglio.