Sport e personalità: come scegliere l'attività più adatta al nostro carattere

Lo sport che scegliamo di praticare racconta molto della nostra personalità: ad affermarlo uno studio effettuato dalla British Heart Foundation. Ad esempio, chi pratica il ciclismo è una persona serena, anche se pecca un po' di materialismo; chi corre, invece, ama essere al centro dell'attenzione, mentre i nuotatori sarebbero gli amanti più focosi.

Tenendo in considerazione i risultati della ricerca e invertendo la faccia della medaglia, è quindi possibile scoprire quale sport potrebbe essere più adatto a noi in base alle nostra personalità.

Lo sport per gli introversi

Sei introverso ed hai poca motivazione? Dovresti allora buttarti a capofitto negli sport di squadra. In questo modo potresti superare le tue paure, passare più tempo all'aria aperta e fare nuove amicizie, quest'ultime magari proveranno a motivarti.

Per chi è spirituale

Lo yoga è la disciplina perfetta per allenare il corpo e rilassare la mente. La sua pratica ha origini antichissime e grazie alle tantissime asana (le diverse posizioni yoga), è possibile raggiungere il benessere psicofisico ideale. Insomma, un'attività che apporta molteplici benefici al nostro organismo, tecniche millenarie che racchiudono molti segreti per il fisico, la mente e lo spirito. Una pratica che comprende ginnastiche del corpo e della respirazione, discipline finalizzate alla meditazione o al rilassamento.

Per chi ha la fissa del consumo calorico

Se ami tenerti in forma e il tuo obiettivo è bruciare tante calorie, la corsa è lo sport che fa al caso tuo. La corsa è l'attività sportiva preferita dagli italiani, il 25% la sceglie su tutte le tipologie di allenamento esistenti. Ormai è risaputo, correre fa bene alla salute e mette di buon umore. Tra i suoi principali benefici ricordiamo che previene l'osteoporosi, rinforza i muscoli del cuore, accelera il metabolismo e fa dimagrire, abbassa i livelli di colesterolo, abbassa i livelli di zucchero nel sangue e tanto altro ancora.

Insomma, grazie alla corsa possiamo perdere peso, migliorare la circolazione sanguigna, arricchire la vita sessuale e ridurre lo stress. Inoltre, si tratta dell'attività con il maggiore dispendio energetico in assoluto: se praticata in modo intenso (alla velocità di 13 km all’ora) una persona adulta e che pesa più di 80 kg può bruciare circa 1000 calorie all'ora. Se teniamo invece un ritmo più moderato (8 km/h) il dispendio è comunque ragguardevole: circa 750 calorie all'ora.

In compagnia sì, ma a distanza

Se non amiamo stare da soli ma allo stesso tempo desideriamo mantenere un certo distanziamento sociale, il tennis o il paddle possono essere la scelta giusta: siamo in due, ma su un grande campo. I benefici del tennis sono molti. Se praticato con costanza ha un ottimo effetto tonificante soprattutto sui glutei, in quanto costringe a correre e colpire la palla sempre piegati sulle gambe. Inoltre, si tratta di uno sport aerobico, quindi comporta un buon dispendio calorico. Ma il tennis non fa bene solo al corpo, è molto divertente ed è anche un esercizio ideale per la mente, perché allena concentrazione e autocontrollo.

Il padel (o paddle), invece, migliora il coordinamento, l’agilità e la reattività. Aiuta ad evitare l’atrofia muscolare o i disturbi del corpo ottimizzandone l'elasticità. Aumenta l'autostima e il giocatore acquisisce autodisciplina. Migliora il sistema cardiocircolatorio e cardiovascolare riducendo il rischio di attacchi cardiaci o insufficienza cardiaca. Aumenta la forza, il tono muscolare e i livelli di colesterolo, consentendo di bruciare fino a 400 calorie a partita.

Per chi non ama sudare

Se odi sudare le attività perfette sono quelle da praticare in acqua, come il nuoto o l'acquagym. Nuotare fa bene e questo perché è uno degli sport più completi che ci siano: infatti, mantiene in allenamento tutto il corpo.