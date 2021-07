Sport: l'indagine sulle attività più amate e praticate dagli italiani

In cima alla classifica troviamo la corsa, seguono poi tutte le attività che si praticano individualmente e per rimanere in forma, sia in casa che all'aperto, complice probabilmente la pandemia e le varie restrizioni

Quali sono le attività sportive più amate dagli italiani? A rispondere a questa domanda ci ha provato l'azienda Myprotein che in base alle ricerche Google fatte dagli utenti in quest'ultimo anno ha stilato una classifica dei maggiori trend che riguardano l'attività fisica. In cima troviamo la corsa, seguono poi tutte le attività che si praticano individualmente e per rimanere in forma, sia in casa che all'aperto, complice probabilmente la pandemia e le varie restrizioni. I dati messi a disposizione da Google, infatti, misurano l’interesse per una determinata tematica e la partecipazione degli utenti italiani al trend ricercato.

Gli allenamenti più cercati in rete dagli italiani

Ed ecco la classifica riportata sul sito gqitalia.it: il 25% delle ricerche fatte su Google nell'ambito del fitness utilizzano parole chiave legate alla corsa. Seguono poi yoga (18%), ciclismo (11%) e ginnastica calistenica (10%). Il 9% delle ricerche riguardano attività come l'escursionismo, outdoor e trekking. Seguono nuoto, bodybuilding, cardio e sport da combattimento. Anche i dati dei clienti di Myprotein forniscono indicazioni interessanti per quanto riguarda i trend fitness in Italia: il 37,18% afferma di voler perdere peso, mentre il 39,79% vuole seguire uno stile di vita più sano.

I benefici della corsa

Ormai è risaputo, correre fa bene alla salute e mette di buon umore. Tra i suoi principali benefici ricordiamo che previene l'osteoporosi, rinforza i muscoli del cuore, accelera il metabolismo e fa dimagrire, abbassa i livelli di colesterolo, abbassa i livelli di zucchero nel sangue.

Insomma, grazie alla corsa possiamo perdere peso, migliorare la circolazione sanguigna, arricchire la vita sessuale e ridurre lo stress. Inoltre, si tratta dell’attività con il maggiore dispendio energetico in assoluto: se praticata in modo intenso (alla velocità di 13 km all’ora) una persona adulta e che pesa più di 80 kg può bruciare circa 1000 calorie all’ora. Se teniamo invece un ritmo più moderato (8 km/h) il dispendio è comunque ragguardevole: circa 750 calorie all’ora.

Lo yoga rimane il trend preferito in tutta Europa

Per l'analisi in questione sono stati presi in esame altri 8 paesi europei: Francia, Germania, Belgio, Spagna, Germania, Grecia, Norvegia e Inghilterra. Lo yoga impazza in ben sette paesi piazzandosi al primo posto. Oltre all'Italia, rimane fuori la Francia, che preferisce il ciclismo e l'escursionismo (ex equo con il 36%).

I benefici dello yoga

Lo yoga è una disciplina molto antica e ha origini indiane. Il termine yoga, vocabolo sanscrito, significa “giogo, unione”. Esistono mille modi di interpretare questa particolare pratica, fra i vari significati ricordiamo quello del controllo del corpo, della mente e dei sensi; quello della connessione e unione dello spirito individuale con quello universale. Lo yoga, infatti, non è semplicemente uno sport, ma è un miscuglio tra scienza e arte, entrambe suggestive e profonde.

Oggi, per la pratica che se ne fa, intendiamo il termine yoga, più semplicemente, come l’insieme di tecniche fisiche, mentali e spirituali praticate costantemente in primis in India e diffuse oggi in tutto il mondo. Tecniche millenarie che racchiudono molti segreti per il fisico, la mente e lo spirito. Difatti, nel linguaggio corrente, con yoga si intende il più delle volte un variegato insieme di attività che spesso hanno poco a che fare con lo yoga tradizionale, attività che comprendono ginnastiche del corpo e della respirazione, discipline psicofisiche finalizzate alla meditazione o al rilassamento.

Ma non mancano anche i benefici fisici: questa disciplina infatti allunga il torace, tonifica i muscoli pelvici, aiuta a combattere l'osteoporosi, aumenta la flessibilità e del tono muscolare, fa bene al cuore, rafforza equilibrio e stabilità, ottimizza le funzioni celebrali, stabilizza livello di zuccheri nelle persone con diabete.