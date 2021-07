Attività sportive da fare in vacanza: i benefici della corsa e della camminata sulla sabbia o in acqua

Fare una camminata in riva al mare o correre in spiaggia, magari la mattina presto o al tramonto, è l'ideale per mantenersi attivi e in forma. Ecco le attività più indicate da fare in vacanza

Anche durante le vacanze al mare c'è chi non rinuncia ad una buona dose di esercizio fisico giornaliero. Fare una camminata in riva al mare o correre in spiaggia, magari la mattina presto o al tramonto, è l'ideale per mantenersi attivi e in forma. Ecco le attività più indicate da fare in vacanza.

Corsa sulla sabbia

Correre sulla sabbia ha notevoli benefici: potenzia il lavoro dei quadricipiti e dei polpacci migliorando la loro resistenza. Inoltre, oltre a non comportare nessun rischio, la sabbia ci costringe a dover usare maggiore forza e questo incrementa il consumo di calorie. Quando corriamo sulla sabbia il corpo brucia più grassi rispetto a quando ci alleniamo sull'asfalto.

Camminare sulla sabbia

Una camminata in spiaggia può avere numerosi benefici sulla salute: favorisce il sistema cardiovascolare, migliora il flusso sanguigno, scatena endorfine e riduce lo stress, regalando un senso di tranquillità ed offrendo un effetto relax. Anche in questo caso lo sforzo sarà maggiore e di conseguenza anche il dispendio calorico.

Ecco un consiglio per praticare beach walking (quindi camminare sulla sabbia) in modo corretto e rendere l'esercizio più efficace: camminate sul bagnasciuga e quando i muscoli saranno caldi potrete alternare qualche minuto di camminata sulla sabbia asciutta con qualche minuto sulla sabbia bagnata. Il beach walking consente di consumare circa 600 calorie all'ora. In generale si consiglia di allenarsi la mattina presto.

Camminare in acqua

La camminata in acqua, oltre ad essere molto piacevole, porta con sé diversi benefici. L'acqua, infatti, è un elemento molto più denso dell'aria e oppone una maggiore resistenza al movimento, quindi praticare esercizio fisico immersi in essa richiede uno sforzo aggiuntivo. Questa difficoltà allena in modo più intenso i muscoli, migliora il sistema cardiocircolatorio e quello respiratorio, diminuisce la pressione sanguigna e aiuta anche a bruciare più calorie, favorendo la perdita di peso. Questa disciplina, inoltre, è molto delicata su ossa e articolazioni.