Perché lo yoga è una disciplina per corpo e mente: i benefici

Oggi si celebra la Giornata internazionale dello yoga, una disciplina antica dalle origini indiane. Il termine yoga, vocabolo sanscrito, significa “giogo, unione”. Esistono mille modi interpretare questa particolare disciplina, fra i vari significati ricordiamo quello del controllo del corpo, della mente e dei sensi; quello della connessione e unione dello spirito individuale con quello universale.

Lo yoga, infatti, non è semplicemente uno sport come spesso si tende a pensare attualmente, ma è un miscuglio tra scienza e arte, entrambe suggestive e profonde. Oggi, per la pratica che se ne fa principalmente, intendiamo il termine yoga, più semplicemente, come l’insieme di tecniche fisiche, mentali e spirituali praticate costantemente in primis in India e diffuse, oggi, in tutto il mondo. Tecniche millenarie che racchiudono molti segreti per il fisico, la mente e lo spirito. Difatti, nel linguaggio corrente, con yoga si intende, il più delle volte, un variegato insieme di attività che spesso hanno poco a che fare con lo yoga tradizionale, attività che comprendono ginnastiche del corpo e della respirazione, discipline psicofisiche finalizzate alla meditazione o al rilassamento.

Le diverse tipologie di yoga

Esistono diversi rami yoga, essi usano metodi e tecniche diverse per raggiungere lo stesso obiettivo ma con modalità differenti, adatti ai vari temperamenti e alle diverse esigenze individuali. Ecco quali sono i tipi di yoga più comunemente conosciuti:

Hatha-Yoga: è il primo gradino di una disciplina che permette di rendere il corpo più agile, forte, sano. È lo yoga ginnico dell'armonia psico-fisica, della salute e della longevità.

Karma-Yoga: lavoro e retta azione.

Bhakti-Yoga: amore cosmico.

Raya-Yoga: mentale.

Jnâna-Yoga: della filosofia, ragionamento, razionalità.

Vantaggi e benefici

Lo yoga può essere d'aiuto alle persone non solo a livello mentale, ma anche a livello fisico e per avere una vita più salutare. Infatti, negli ultimi anni, ci si è accorti di come possa questa disciplina possa essere un sistema per superare diversi problemi di salute, tra i quali l’artrite. Essa, però, comporta dei benefici solo nel caso in cui si rispettino alcuni criteri fondamentali, difatti seguire il maestro in questo caso risulta indispensabile, in quanto si tratta di una tecnica a cui bisogna sapersi approcciare e che va imparata pian piano.