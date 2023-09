Informazione, salute e trasparenza: gli obiettivi di Asugi

TRIESTE - Si è svolta mercoledì 13 e giovedì 14 settembre la 2a edizione degli Stati generali della Comunicazione per la Salute sul tema "Pnrr: informazione partecipazione trasparenza per il rilancio dell'Italia". Presso l'azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si sono incontrati i giornalisti, Responsabili della Comunicazione e Direttori Generali delle diverse Aziende Sanitarie d'Italia per discutere sul tema.

"Grazie per aver preso parte a questa iniziativa a cui noi dedichiamo la massima importanza e, visto il momento delicato che il nostro paese sta affrontando, sarà anche un luogo dove produrre idee per supportare il Sistema Sanitario Nazionale. Divulgazione di notizie certe e veloci, aggiornamenti continui, responsabilità e passione, un mestiere delicato quello del comunicatore che richiede competenze e rigore. Giornalisti, Comunicatori, social media manager, è questa la schiera dei Professionisti della comunicazione sanitaria che affianca le Direzioni Generali e Sanitarie e che durante l'emergenza pandemica si è trovata in prima linea nel garantire a tutti i cittadini le corrette informazioni e risposte nel minor breve tempo possibile. Obiettivo di questa seconda edizione è la costituzione di un tavolo tecnico che affianchi le istituzioni per la creazione di un Piano della Comunicazione per l'attuazione e lo sviluppo delle missioni n. 5 e n. 6 del Pnrr" queste le parole di apertura della dott.ssa Tiziana Fritteli, presidente Nazionale Federsanità e Direttore Generale dell'AO San Giovanni Addolorata.

"Bisogna scegliere la cultura della salute - continua la dott.ssa Frittelli -. Le aziende sanitarie hanno la responsabilità di garantire la comunicazione ai cittadini che cercano risposte: una persona ben informata ha un accesso proattivo ai servizi e un approccio diverso anche nel rispetto dei professionisti sanitari. Infatti, solo se implementeremo insieme l'importanza della comunicazione della salute potremmo davvero tutelare il Servizio Sanitario Nazionale e avviare una comunicazione che non consenta più episodi di aggressioni ingiustificate nei confronti di chi si prende cura dei cittadini".

"Desidero rivolgere il mio saluto e ringraziamento a Federsanità per aver promosso con PAsocial questo evento volto anche a far conoscere a tutti i cittadini gli obiettivi del Pnrr in tema di salute. La comunicazione è preziosa per diffondere la consapevolezza del Piano, che non è semplicemente un acronimo inventato in Europa, ma un'opportunità unica per l'ammodernamento del Servizio Sanitario Nazionale. Auguro buon lavoro e ogni successo agli stati generali della comunicazione della salute" il pensiero inviato dal Ministro della Salute prof. Orazio Schillaci.

Mission, progetti e obiettivi di Asugi

Ha portato i saluti del Direttore Generale di Asugi la dott.ssa Sara Sanson Responsabile f.f della Ssd Comunicazione, Urp, Relazioni Esterne e Ufficio Stampa durante tavola rotonda sul tema "Piano di Comunicazione del Pnrr. Risorse Canali e strumenti. Proposte a confronto".

La pandemia di Covid-19 ha impattato fortemente sul sistema sociale ed economico italiano, evidenziandone la fragilità e il gap in ambito di digitalizzazione, inclusione e transizione ecologica. La risposta europea alla crisi pandemica, il Next Generation Eu di cui il nostro Paese è il primo beneficiario, rappresenta un programma di riforme strutturali per la promozione dell’economia europea e per il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale. Gli Attori del Pnrr sono responsabili del raggiungimento dei traguardi qualitativi e misurabili del Piano.

Lo schema di governance del Piano prevede una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell’economia. Accanto a questa struttura di coordinamento, che supervisiona l’attuazione del Piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea, agiscono strutture di valutazione e di controllo.

In tale contesto, Asugi è soggetto attuatore esterno degli investimenti previsti nella Missione 6 del Pnrr e elencati dettagliatamente del Piano Operativo Regionale del Friuli Venezia Giulia. Quanto alla Missione 6, essa scaturisce dalla affermazione del valore universale della salute e si articola in due componenti:

1 - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, in cui sono inseriti interventi con l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio mediante nuovi strumenti:

case della Comunità e presa in carico della persona;

casa come primo luogo di cura e telemedicina (di cui fanno parte le Cot, gli interventi di interconnessione aziendale e device);

rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).

2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale con il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per un Ammodernamento del Ssn. In Friuli Venezia Giulia la missione n. 6 ha previsto il miglioramento e l'implementazione del Valore universale della salute mediante le seguenti azioni:

creazione della cartella clinica informatizzata;

individuazione delle Centrali Operative Territoriali (Cot);

sperimentazione delle Case di Comunità e apertura dell'Ospedale di Comunità dal 20 dicembre 2022 presso l'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ITIS;

nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico attraverso il quale i cittadini possono accedere ai referti in formato pdf, inclusi referti di radiologia e lettere di dimissioni;

implementazione della telemedicina con fondi regionali;

accordo delle farmacie come luogo erogatore dei servizi e possibilità di ritirare i farmaci solo con tessera sanitaria e non più mediante la presentazione delle ricette mediche;

ammodernamento del lato professionale.

Infine, sono stati implementati 5.400,000 euro per lo sviluppo e l'implementazione della Comunicazione e della formazione del Servizio Sanitario Regionale.

La sinergia tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Aziende Sanitarie Regionali è consolidata anche tramite la collaborazione con Federsanità Anci FVG e i Comuni e permette di fare proseguire in modo continuativo ed efficace i progetti di prevenzione e cura.

"Come Asugi l’obiettivo che ci poniamo è di migliorare la Comunicazione interna che permette di lavorare con modalità condivise e rafforzare le alleanze tra i professionisti. In tal senso, l’informatizzazione è un elemento di grande aiuto per migliorare il lavoro di rete e per semplificare i percorsi di prevenzione, cura, coinvolgimento e orientamento dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili" conclude la dott.ssa Sanson.